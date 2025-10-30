4p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Makró Gazdasági bűnözők nyomában Magyar Nemzeti Bank (MNB) Pallas Athéné Alapítványok (MNB alapítványok) Matolcsy György

Matolcsy György nagyravágyó alapítványa csendben kiköltözött a Várból

Vég Márton
 Az Eurázsia Pénzügyi Központjáért Alapítványt már új címen kell keresni.

Kiköltözött Matolcsy György alapítványa a Budai Várból és egy kelenföldi lakótelepi lakás lett az új címe –derül ki bírósági dokumentumokból. A Fővárosi Törvényszék májusban jegyzett be egy új alapítványt, amelynek kuratóriumi elnöke a Magyar Nemzeti Bank (MNB) volt elnöke, neve pedig Eurázsia Pénzügyi Központjáért Alapítvány és egészen szeptember 16-ig az Úri utca 72. volt a központja a Budai Várban. Azóta viszont új címre költöztek, az új bázis pedig kevésbé szép környék: már a kelenföldi Nándorfejérvári út 8/D. alatt kell keresni az alapítványt, mégpedig a harmadik emeleten, a 10-es lakásban. Ez egy klasszikus négyemeletes lakótelepi tömb egyik lépcsőháza.

Fotó: MTI

Azt a hvg.hu írta meg májusban, hogy Matolcsy György utolsó napjait töltötte a jegybank élén, amikor munkatársaival újabb alapítvány felállításába fogott. A civil szervezetek névjegyzéke szerint a szervezet létesítő okiratának kelte idén február 27-e, tehát az alapítványt néhány nappal azelőtt gründolták, hogy a jegybank új elnöke, Varga Mihály személyében, március 4-én elfoglalta hivatalát. Az alapítvány hivatalos bejegyzése azonban csak májusban emelkedett jogerőre. Az Eurázsia Pénzügyi Központjáért Alapítvány alapító okiratát Czene Gréta, a jól ismert Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány (PADME) érdekeltségébe tartozó Metropolitan Egyetem elnök-vezérigazgatója, egyszersmind Matolcsy volt kabinetvezetője írta alá. Az alapítvány kuratóriumának elnöke Matolcsy György, tagjai pedig Cseh Katinka és Fömötör Barna. Utóbbit az MNB-főigazgatói posztjáról szintén Varga távolította el a belépése után. Cseh Katinka két éve a Pallas Athéné Könyvkiadó ügyvezetője volt. Az Opten adatbázisából pedig kihámozható, hogy a kelenföldi lakás lakcíme volt október 9-ig.

Az alapítványnak, Matolcsy Györgyre jellemző módon, némileg bizarr a célja.

Míg korábban, az utóbbi 500 év nagy részében egy-egy nagyhatalom sikerének a titka a pénzvagyon tőkévé alakítása volt, ma már a tehetség bevonása a legfontosabb a tudás, a technológia és a tőke legjobb kombinációinak létrehozásába. Ennek a kitörési pontnak a megalapozására van szükség egy új think tank létrehozására, amelynek feladata az Eurázsiában zajló pénzügyi, technológiai, innovációs és geopolitikai fejlemények és események vizsgálata, az eurázsiai együttműködés lehetőségeinek kutatása és Budapest, Magyarország pénzügyi központtá válásának elősegítése az átalakuló geopolitikai világrendben

– olvasható az alapítvány leírásában. 

A Budai Várban tehát csak négy hónapig működött az alapítvány, májustól szeptemberig, de így is kicsit hozzájárultak az Úri utca 72. amúgy is kalandos történetéhez. A PADME oldalán található leírás szerint az Úri utca 72. az Úri utca utolsó háza volt: plébániaépület, családi ház, katonai kincstár, italmérés, villamos teherelosztó központ és nem mellesleg az MNB is itt akarta őrizni az aranytartalékát. A ház alatt 45 méteres mélységig nyúló pincerendszer terül el, amely a Vár alatti Labirintushoz is csatlakozik. Az épületet 2015-ben a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány vásárolta meg, hogy ott geopolitikai és a geostratégiai központot hozzon létre.

Azt a 444 írta meg, hogy az ingatlant az MNB Pallas Athéné Geopolitikai Alapítványa 2015-ben nettó 795 millió forintért vásárolta meg. A vételáron felül még 3,4 milliárd forintot költöttek a restaurálásra, a felújítás kivitelezője a Raw Development Kft. volt. Annak a Somlai Bálintnak a cége, aki a Matolcsy-ügyek rendszeres szereplője, Matolcsy Ádám (Matolcsy György fia) jóbarátja. Még a kivitelezés közben, 2019-ben átkerült az egész ingatlan tulajdonjoga az MNB-alapítványok vagyonkezelő cégéhez, az Optimához. Az épület tulajdonlapjáról pedig kiderül: 2021 szeptemberében Matolcsy Ádámhoz köthető Skygreen Kft. magántulajdonába került. Amikor az üzlet lezárult, az új tulajdonos szinte azonnal hitelt vett fel az ország egykori kincstárára. Az alapítvány pedig visszabérelte a korábban a saját pénzén felújított ingatlant. 

