Matolcsy György találkozón járt: itt van, miről volt szó

Jelasity Radován: mielőbb el kellene törölni az extraprofitadót és a kamatstopot!

A Magyar Bankszövetség elnöke, az Erste Bank Hungary elnök-vezérigazgatója a lapunknak adott interjúban elmondta, büszke arra, hogy a magyar bankrendszer a mostani nehéz helyzetben is stabil és tőkeerős, s továbbra is képes piaci alapon működni. Annak ellenére, hogy a bankszektorra 2022-ben 500 milliárd forint pluszterhet raktak az állami intézkedések, az extraprofitadó és a kamatstop, amelyekből Jelasity Radován szerint mielőbb ki kell lépni, mert – mint fogalmazott – „nincs az a béke, ami minket visszavezetne a 2022. február 24-e előtti világba”. A Bankszövetség elnöke azt is világossá tette, a bankoknak az az érdeke, hogy az ügyfeleik tudják fizetni a hiteleiket, hiszen végső soron a betéteseik pénzéről van szó. A 2023-as év legnagyobb kihívásainak a gazdasági növekedés lassulását, az inflációt és az energiaellátást tartja.