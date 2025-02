Matolcsy György után jöhet a lazítás? – Percről percre adjuk az MNB tájékoztatóját

A pénzpiac előre beárazta az alapkamat tartását. A szintén a Klasszis Média égisze alatt megjelenő laptársunk, a Privátbankár árfolyamfigyelője szerint az eurót a döntés délután 2 órai bejelentését követően is 401 forint környékén jegyezték.

Megállt a globális dezinfláció szeptemberben, emiatt a hazai januári infláció is magasabb lett a vártnál. Nőtt hazai inflációs pálya kockázata, az erős átárazások és az inflációs várakozások magas szintje nincs összhangban az árstabilitás fenntartható elérésével – kezdte tájékoztatójét Virág Barnabás.

a szigorú monetáris kondíciók megtartása továbbra is indokolt

Továbbra is óvatos türelmes stabilitásorientált megközelítésre van szükség,

A jegybank továbbra is a dezinfláció újraindítását célozza meg, a stabil, kiszámítható környezet a bizalom erősítésén keresztül a makrogazdasági pályát meghatározza.

Továbbra is divergens lesz az EKB és a Fed monetáris politikája, a kamatrés további 50 bázisponttal nőhet, ez a feltörekvő piacokkal szembeni kockázatkerülést eredményezheti – közölte az alelnök.

