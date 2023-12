Matolcsy Györgyék ettől nagyon boldogok

A Pénzügyminisztérium a Magyar Nemzeti Bank (MNB) támogatásával a tavasz folyamán kezdeményezte a magyar jegybanktörvény jegybanki veszteségek térítéséről szóló részeinek módosítását, azzal a céllal, hogy az Európában egyik legszigorúbb magyar szabályozást átalakítva az MNB monetáris politikai mozgásterét növelje. A nemzetközi példák ugyanis azt igazolják, hogy a jegybankok átmenetileg negatív saját tőke pozíció mellett is hatékonyan és hitelesen tudnak működni, és megfelelően tudnak elsődleges céljukra, az infláció elleni küzdelemre fókuszálni – áll a jegybanki közleményben.

Mint írják, az elmúlt időszakban nemzetközi szinten is számos olyan lépésnek lehettünk szemtanúi, amelyek a jegybanki függetlenségek szűkítése irányába mutattak (lásd Lengyelország). Magyarországon is egyre gyakoribbá váltak a monetáris döntéseket befolyásolni szándékozó szakmaiatlan nyilatkozatok és a jegybanki eszközök hatékonyságát korlátozó lépések. Az MNB ennek fényében is üdvözlendőnek tartja a magyar jegybanktörvény aktuális módosítását. Úgy vélik, nemzetközi tapasztalatok bizonyítják, hogy a monetáris politikai döntéshozatal függetlenségének megsértése korlátozza a gazdaságpolitika mozgásterét, és beláthatatlan nemzetgazdasági károkat okoz. Az MNB a jövő szempontjából alapvetően fontosnak tartja, hogy hazánk ne lépjen erre az útra és az ország jegybankjának szakmai függetlensége és szuverén működése továbbra is elsődleges szempont maradjon – zárul Matolcsy Györgyék közleménye.