Matolcsy Györgyék nagyon szeretnék felügyelni a Revolutot

A pénzügyi szektor lakossági ügyfelei ellen szaporodó csalási esetek és a Revolut Bank növekvő hazai ügyfélköre miatt lenne különösen fontos, hogy a hitelintézet a továbbiakban itthoni leánybankként, magyarországi székhellyel, kellő tőkeerővel, az MNB felügyelete alatt végezze tevékenységét. A bank hazai ügyfelei ma változatlanul nem tudják itthon rendezni jogvitáikat és a magyar betétbiztosítási védelem sem terjed ki a Revolut Banknál tartott betéteikre - derül ki az MNB lapunknak küldött sajtóközleményéből.

Jobb lenne, ha leánybankként működne Magyarországon a Revolut? Fotó: Revolut

Sajtóhírek szerint az – itthon határon átnyúló intézményként elektronikus pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó – litván Revolut Bank UAB Közép-Kelet-Európában immár bő 10 millió ügyféllel rendelkezik. Ezen belül az 1 milliós magyarországi ügyfélkör a hitelintézet második legnagyobb régiós piacát jelenti (Budapest 365 ezer ügyféllel a régiós városok rangsorában a 3. helyen van). Eközben azonban szaporodnak a Revolut Bankkal kapcsolatos – pl. ügyfélkárral járó banki csalásos ügyekről szóló – hazai hírek is.

További sajtóinformációk szerint a litván leányvállalat tulajdonosa, a londoni székhelyű Revolut Ltd. nem rendelkezik a 2022. évre vonatkozó auditált éves beszámolóval. Az anyavállalat ugyan idén márciusban közzétette 2021. évi pénzügyi beszámolóját, ám könyvvizsgálója szerint annak bevételi oldalán lényegi tárgyi tévedések szerepelnek.

Biztonság mindenek előtt

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) üdvözli az innovatív pénzügyi megoldásokat, ám csakis a fogyasztóvédelmi szempontok maradéktalan figyelembevétele mellett. Az innovációk erősítik a piaci versenyt a hazai pénzügyi szektorban, ösztönzik az intézményi fejlesztéseket, a költséghatékonyabb működést és a nagyobb ügyfélélményt biztosító hazai pénzügyi szolgáltatásokat. Mindez azonban semmilyen formában sem csökkentheti a magyar ügyfelek pénzügyi biztonságát.

A Revolut Bank Magyarországon jelenleg a litván jegybank felügyelete és az ottani betétbiztosító garanciája mellett működik, nem fióktelepként vagy az MNB felügyelete alatt álló önálló itthoni leánybankként. Csalásos, elszámolási vagy egyéb fogyasztói jogvita esetén így a bank ügyfelei itthoni, magyar nyelvű – telefonos vagy/és személyes – ügyfélszolgálat helyett csak nehézkesen, litván vagy angol nyelven írásban próbálhatják meg panaszukat előadni a Revolut Banknak. Az MNB-nek nincs hivatalos információja a magyar ügyfelek fogyasztói jogainak érvényesüléséről, a számukra kedvező döntések arányáról.

Határon átnyúló intézmény esetén a hazai pénzügyi felügyeletet „fogadó országként” csak rendkívül korlátozott fogyasztóvédelmi jogosítványok illetik meg (elsősorban a litván jegybankhoz fordulhat az ügyfelek védelmében). Ha a Revolut Bank fiókteleppé válna itthon, az erősítené a hazai fogyasztóvédelmi felügyeleti hatáskört. Többek közt lehetőséget biztosítana a hazai fogyasztók számára az MNB előtti, magyar nyelvű, kérelemre induló igényérvényesítésre fogyasztóvédelmi eljárás keretében. A magyar felügyelet emellett folyamatos fogyasztóvédelmi felügyelést végezhetne a banknál és ennek során adatok benyújtására is kötelezhetné.

Fióktelepként viszont a Revolut Bank üzleti megbízhatósági (prudenciális) felügyeletét változatlanul a litván nemzeti bank látná el. Az MNB prudenciális jogsértés gyanúja esetén elsődlegesen továbbra is csak a litván felügyeletet értesíthetné, illetve csak korlátozottan kérhetne be adatokat e téren a Revolut Banktól. Fióktelepként a hazai ügyfelek pénzeszközeinek védelmére továbbra is a litván betétbiztosítás szabályai vonatkoznának.

Mindezek miatt – ahogy azt az MNB korábban is hangsúlyozta – a Revolut Bank a hazai ügyfelek iránti elköteleződését azzal erősíthetné meg, ha magyar felügyelet alá tartozó önálló leánybankként működne, itthoni székhellyel és tőkeerővel, csatlakozva a magyar betétvédelmi rendszerhez. Az MNB ebben az esetben teljeskörű prudenciális és fogyasztóvédelmi felügyeletével védhetné a magyar fogyasztókat és a pénzügyi stabilitást - zárul a közlemény.