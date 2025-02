Matolcsy Györgynek eltűnt a vagyona – Varga Mihály rájött, mennyibe is kerül egy euró

Ha Varga Mihály meglátja, mennyire el tud szegényedni az ember jegybankelnökként, nem biztos hogy boldog lesz. Fotó: Pénzügyminisztérium A jegybankelnök „elszegényedése” még Orbán Viktorénál is látványosabb – a miniszterelnök pénzének eltűnéséről itt írtunk:

Matolcsy György leköszönő jegybankelnök friss vagyonnyilatkozatát szemlézte a 24.hu . A dokumentumban évről évre egyre kevesebb a látnivaló: idén már csak egy 16,7 millió forintos hitelintézeti számlakövetelést tüntetett fel az MNB-elnök, ingatlanokat és befektetéseket nem. Tavalyelőtt még volt családi háza, egy kis csopaki üdülőegysége, több mint 200 millió forintnyi megtakarítása és 19 millió a bankszámláján – ebből maradt tavalyra 120 millió forint, miközben az ingatlanok eltűntek. Idén pedig tovább zsugorodott a bevallott vagyon, a már említett 17 millió alatti összegre. Mindezt úgy sikerült – papíron legalábbis – eltüntetni, hogy közben 7 millió forintos jegybankelnöki fizetést vallott be Matolcsy György.

