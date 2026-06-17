Mbappé 2, Haaland 2, Messi 3!

A címvédő argentin válogatott a rekordot beállító, illetve megdöntő Lionel Messi triplájával 3-0-ra legyőzte Algéria legjobbjait az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság J csoportjának első mérkőzésén, Kansas Cityben.

A kezdő sípszó pillanatában megdőlt két világbajnoki rekord, a hatodik tornáján szereplő Lionel Messi immár a 27. vb-találkozóján lépett pályára, ezzel tovább javította a vonatkozó csúcsokat. A válogatott pályafutását a magyar együttes ellen 2005-ben megkezdő nyolcszoros aranylabdás támadó 200. meccsén szerepelt az argentin nemzeti csapatban.

A dél-amerikaiak négy évvel ezelőtt a Szaúd-Arábiától elszenvedett vereséggel indították a világbajnokságot, hogy ezúttal ne így legyen, azért már korán támadó felfogással igyekeztek tenni, ám Messi ötödik percben esett találatát les miatt érvénytelenítették, akárcsak három perccel később Saibiét a túloldalon. Ez volt a két csapat első egymás elleni tétmeccse, a két lesgól után pedig hamar született egy érvényes is: a 39. születésnapját egy hét múlva ünneplő Messi alig több mint negyedóra után távolról csavart Luca Zidane – a francia színekben világ- és Európa-bajnok Zinedine Zidane fia – kapujába. Az argentinok ezután is esélyeshez méltón és fölényben futballoztak, de az észak-afrikai alakulat is dolgozott ki néhány lehetőséget, elsősorban Saibi volt veszélyes.

The moment Messi completed his hat-trick, how is he still able to generate this much shot power at 38??pic.twitter.com/Vc45NQ89jr — MC (@CrewsMat10) June 17, 2026

A szünet után is vezetett lendületes támadásokat mind a két együttes, veszélyes befejezésekre főleg az argentinok voltak képesek. Ez Zidane hibájával együtt kifizetődőnek is bizonyult, egy középre tartó távoli lövés után a hálóőr középre ütötte a labdát, a leggyorsabban eszmélő Messinek nem volt nehéz dolga. Miután Zidane bravúrral védte Messi következő kísérletét, a második félidő derekán érkező algériai cserék némi lendületet vittek a helyenként látványos passzsorozatokat produkáló afrikaiak támadójátékába. Gólt azonban Messi szerzett, a harmadik találatát remekül csavarta az alsó sarokba, a torna első triplázójaként beérte a vb-k történetének legeredményesebb játékosát, a német Miroslav Klosét. Ez a gól elvette az algériai együttes játékkedvét, így a hajrában már nem változott az eredmény.

Az argentin győzelem volt az első dél-amerikai siker az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában zajló vb-n.

A nyolcszoros aranylabdás Lionel Messi az Algéria elleni világbajnoki csoportmérkőzésen háromszor is eredményes volt, ezzel beérte az örökrangsort 16 góllal vezető német Miroslav Klosét.

A hatodik vb-jén szereplő argentin támadó megelőzte a brazil Ronaldót (15), illetve a német Gerd Müllert és a francia Kylian Mbappét (14-14), utóbbi ugyanezen a játéknapon duplázott Szenegál ellen.

Kocsis Sándor, az Aranycsapat csatára, az 1954-es vb gólkirálya az előkelő nyolcadik helyet foglalja el ebben a rangsorban.

A góllövő örökranglista:

Miroslav Klose (német, 2002-2014) és

Lionel Messi (argentin, 2006-2026) 16-16 gól Ronaldo (brazil, 1998-2006) 15 Gerd Müller (német, 1970-1974) és

Kylian Mbappé (francia, 2018-2026) 14-14 Just Fontaine (francia, 1958) 13 Pelé (brazil, 1958-1970) 12 KOCSIS SÁNDOR (1954) és

Jürgen Klinsmann (német, 1990-1998) 11-11 Helmut Rahn (német, 1954-1958)

Teofilo Cubillas (perui, 1970-1978),

Grzegorz Lato (lengyel, 1974-1982),

Gary Lineker (angol, 1986-1990),

Gabriel Batistuta (argentin, 1994-2002) és

Thomas Müller (német, 2010-2018) 10-10

Taroltak a vikingek is

A norvég válogatott 4-1-re legyőzte az iraki együttest az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság I csoportjának keddi mérkőzésén, Bostonban.

Az európai együttes 1998 óta először jutott ki a világbajnokságra, legnagyobb sztárja, Haaland csupán két évvel később született meg. Irak második vb-jét kezdte meg, 40 év elteltével lépett ismét pályára. Az első egymás elleni találkozó esélyesei a skandinávok voltak, akik a selejtezőben nyolc összecsapáson 37 gólt szereztek.

A csapatok lelkesen vetették bele magukat a találkozóba, lehetőségei inkább a labdát többet birtokló európaiaknak voltak. A vezetést is ők szerezték meg: a selejtezők legeredményesebb játékosa, Haaland két védő közül bújt ki jó ütemben és pofozta közelről hálóba a labdát. A folytatásban is adódott lehetőség Norvégia előtt, majd némi meglepetésre egyenlített a bátor felfogásban futballozó ázsiai együttes, Husszein fejjel szerezte Irán második vb-gólját. Alig négy percig volt azonban döntetlen az állás, a Premier League gólkirálya, Haaland az iraki védelem jelentős hibáját – egy rövid hazaadást és a kapus mentési kísérletét – kihasználva másodszor talált be. Ahogy a pályán a kedvenceik, úgy a lelátón a norvég szurkolók is fölényben voltak, több alkalommal jellegzetes kiáltások közepette evezést imitálva biztatták csapatukat. Ugyanakkor nem sokon múlt, hogy skandináv vezetéssel zárult az első félidő, a ráadás perceiben két hatalmas helyzetet is kihagyott Irak.

Do not make these kinds of mistakes against Haaland because he’s going to punish you pic.twitter.com/W262uSAx9i — (@LamineRoIe) June 16, 2026

A fordulást követően valamelyest kevesebb volt a helyzet, kisebb lehetőségek adódtak mindkét oldalon. A második játékrész derekán frissítettek a csapatok, a norvégokhoz csereként beállt Östigard remek ütemérzékkel fejelt gólt szöglet után. Magabiztos előnye birtokában a norvég válogatott már nem erőltette a támadásokat, miként az irakiak sem a végjátékban, ám előbbi az utolsó másodpercekben így is tovább növelte a különbséget egy öngóllal: a vb-re visszatérő csapatok összecsapását három találattal a skandinávok nyerték.

Lazázás után is nyertek a franciák

A legutóbb ezüstérmes francia válogatott 3-1-re legyőzte a szenegáli csapatot az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság I csoportjának küzdelmeit megnyitó keddi találkozón New Yorkban.

Mindössze a második egymás elleni találkozójára készült New Yorkban a francia és a szenegáli együttes: a felek a 2002-es vb-n ugyancsak a csoportkör első fordulójában mérkőztek meg, akkor az afrikaiak hatalmas meglepetésre 1-0-ra legyőzték európai riválisukat, amely címvédőként végül tovább sem jutott.

Folyamatos, ám nem túl magas iramú játékkal és érdemi helyzet nélkül telt el az első bő húsz perc, sokáig a szenegáli hálóőr tizenhatoson belül bemutatott csele jelentette a legnagyobb izgalmat. Az ivószünet előtt Jackson kapufán csattanó kísérlete lepte meg a franciákat, a játékszer Maignanra pattant vissza, a kapusról pedig szögletre. A háromperces játékmegszakítás után Szenegál valamelyest előrébb merészkedett, ám jelentős változást ez sem hozott: a tempó nem nőtt, továbbra is sok volt a rossz megoldás, és bár a szünet előtti pillanatokban adódott egy nagy lehetőség a szenegáli válogatott előtt, az első félidő kaput eltaláló lövés nélkül ért véget.

A második játékrész ígéretes francia kísérlettel indult – ilyen a szünet előtt egy sem akadt –, az 53. percben pedig Mendynek már védenie is kellett Olise megindulásánál. Érezhetően élénkebbé vált a meccs, a szenegáli kapus Mbappé ziccerét is hárította, majd szűk egy óra elteltével tizenegyesgyanús szitációt ellenőrzött a videobíró segítségével a játékvezető. A legutóbbi döntős francia válogatott ritmusváltásai több veszélyt hordoztak magukban, egy ilyenből szerezte meg 13. vb-találatát Mbappé. Jackson rögtön válaszolt is, ám les miatt érvénytelenül tette ezt, az európaiak pedig nem vettek vissza, Barcola két perccel becserélése után betalált. A sárga lap nélkül véget érő, sportszerű mérkőzés hosszabbítása két találatot is hozott: előbb az ugyancsak csereként beállt Mbaye szépített életerős lövésével, majd Mbappé távolról állította be a végeredményt.

(MTI)