MBH: az idei évnek három nyertese van

Jól járhattak azok, akik az utóbbi években részvénytúlsúlyos befektetéseket tartottak, hiszen az elmúlt három évben kifejezetten támogató volt a piac; húszéves időtávon a jelenlegi hároméves periódus termelte a második legmagasabb hozamot. Noha 2025 egy rendkívül bizonytalan és sok tekintetben radikális változásokat hozó évnek indult, a harmadik negyedévre a piac szélsőséges kilengései valamelyest kisimultak, s ezzel párhuzamosan a vezető részvényindexek új csúcsokra törtek. A viszonylagos nyugalom azonban nem a kockázatok megszűnésének, inkább a feszültségek háttérbe húzódásának köszönhető.
„Bár a vámháború okozta bizonytalanság ma már csillapodni látszik, az év első felében látott, történelmi léptékű kilengés továbbra is óvatosságra inti a befektetőket. Úgy gondoljuk, hogy az év hátralevő része sem a vakmerő kockázatvállalásról, inkább a stratégiailag jól megfontolt döntésekről kell, hogy szóljon” – hangsúlyozta Vince Péter, az MBH Befektetési Bank Advisory Desk vezetője az eseményen.
A szakértő szerint a globális gazdasági változások egyik legfőbb indikátora a dollár árfolyamának esése. Az amerikai valuta ugyan jelenleg az ötéves átlag körül mozog, tehát még nem tekinthető szélsőségesen olcsónak, az átmeneti stabilizálódás után várhatóan középtávon tovább gyengülhet.
Részben a dollárárfolyam esésének köszönhető, hogy a forintban jegyzett részvénybefektetések meglepően magas, 34 százalékos prémiumot generálnak a dolláralapú alternatívákhoz képest. A többlet mintegy fele a forint dollárral szembeni erősödésének, míg a hozam másik fele a BUX S&P500-zal szemben mutatott felülteljesítésének köszönhető. „Az MBH Befektetési Banknál a Budapesti Értéktőzsde forgalmának több mint 90 százalékát lefedjük az elemzéseinkkel. Ezek lapján a legtöbb vizsgált vállalat részvényeire „vétel” az ajánlásunk, tehát továbbra is úgy látjuk, van növekedési potenciál a hazai papírokban" – mondta Debreczeni Csaba vezető részvényelemző.
Az AI mellett a nemesfémek és az európai bankszektor is sikersztori
Noha a globális befektetési piacokon a különböző gazdasági szektorok között jelentős különbség tapasztalható, az egyértelműen látszik, hogy továbbra is a mesterséges intelligencia a domináns narratíva. Ezt az ágazatba áramló kiugró mértékű tőkén túl az is alátámasztja, hogy az S&P500 indexen belül az IT vállalatok teljesítménye a legerősebb. A mesterséges intelligencia mellett, az elmúlt hónapokban a nemesfémekre irányuló befektetések bizonyultak a legsikeresebbnek.
Az arany áremelkedése – még az októberben tapasztalt ideiglenes visszaeséssel együtt is – rendkívül dinamikus: az eszközosztály hozama 2025-ben közel 50 százalék körül alakul.
Kevésbé él a köztudatban, de az utóbbi években az európai bankszektor is kifejezetten vonzó befektetési iránynak bizonyult.
„A nagyobb európai bankok nem teljesítő hiteleinek aránya drasztikusan lecsökkent, míg sajáttőke-arányos nyereségük (ROTE) folyamatosan emelkedik, tehát fundamentális értelemben egyértelműen pozitív kép rajzolódik ki” – húzta alá Debreczeni Csaba.
A bankszektor régiónkon belüli jövedelmezősége szintén kiemelkedő. Oszlay András, az MBH Elemzési Centrum szenior elemzője kiemelte: a bankszektor sajáttőke-arányos megtérülését (ROE) tekintve az uniós átlag 9-10 százalék körül mozog, ezzel szemben a hazai bankoknál ugyanez a mutató közel 20 százalékot jelez.