4p
Makró AI - Mesterséges intelligencia Arany MBH Bank elemzés MBH Bank

MBH: az idei évnek három nyertese van

mfor.hu

A hazai tőzsdei befektetések jelenleg mintegy 34 százalékos előnyben vannak az amerikai alternatívákhoz képest – részben a dollár jelentős gyengülése, részben a BUX S&P500-hoz viszonyított felülteljesítése miatt. Magyarországon a folyó fizetési mérleg erősen többletes, a költségvetési hiány pedig a régióhoz mérten mérsékelt, így a hazai befektetési körülmények a kelet-közép európai térségben kifejezetten előnyösnek tekinthetők – derült ki az MBH Befektetési Bank Piaci Pulzus című sajtóreggelijén. A szakértők szerint az AI és az arany mellett az idei év egyik nyertese az európai bankszektor is. 

Jól járhattak azok, akik az utóbbi években részvénytúlsúlyos befektetéseket tartottak, hiszen az elmúlt három évben kifejezetten támogató volt a piac; húszéves időtávon a jelenlegi hároméves periódus termelte a második legmagasabb hozamot. Noha 2025 egy rendkívül bizonytalan és sok tekintetben radikális változásokat hozó évnek indult, a harmadik negyedévre a piac szélsőséges kilengései valamelyest kisimultak, s ezzel párhuzamosan a vezető részvényindexek új csúcsokra törtek. A viszonylagos nyugalom azonban nem a kockázatok megszűnésének, inkább a feszültségek háttérbe húzódásának köszönhető.

„Bár a vámháború okozta bizonytalanság ma már csillapodni látszik, az év első felében látott, történelmi léptékű kilengés továbbra is óvatosságra inti a befektetőket. Úgy gondoljuk, hogy az év hátralevő része sem a vakmerő kockázatvállalásról, inkább a stratégiailag jól megfontolt döntésekről kell, hogy szóljon” – hangsúlyozta Vince Péter, az MBH Befektetési Bank Advisory Desk vezetője az eseményen.

A szakértő szerint a globális gazdasági változások egyik legfőbb indikátora a dollár árfolyamának esése. Az amerikai valuta ugyan jelenleg az ötéves átlag körül mozog, tehát még nem tekinthető szélsőségesen olcsónak, az átmeneti stabilizálódás után várhatóan középtávon tovább gyengülhet.

Vince Péter, az MBH Befektetési Bank Advisory Desk vezetője, Debreczeni Csaba, az MBH Befektetési Bank vezető részvénypiaci elemzője és Oszlay András, az MBH Elemzési Centrum szenior ágazati elemzője
Vince Péter, az MBH Befektetési Bank Advisory Desk vezetője, Debreczeni Csaba, az MBH Befektetési Bank vezető részvénypiaci elemzője és Oszlay András, az MBH Elemzési Centrum szenior ágazati elemzője
Fotó: MBH Bank

Részben a dollárárfolyam esésének köszönhető, hogy a forintban jegyzett részvénybefektetések meglepően magas, 34 százalékos prémiumot generálnak a dolláralapú alternatívákhoz képest. A többlet mintegy fele a forint dollárral szembeni erősödésének, míg a hozam másik fele a BUX S&P500-zal szemben mutatott felülteljesítésének köszönhető. „Az MBH Befektetési Banknál a Budapesti Értéktőzsde forgalmának több mint 90 százalékát lefedjük az elemzéseinkkel. Ezek lapján a legtöbb vizsgált vállalat részvényeire „vétel” az ajánlásunk, tehát továbbra is úgy látjuk, van növekedési potenciál a hazai papírokban" – mondta Debreczeni Csaba vezető részvényelemző.

Az AI mellett a nemesfémek és az európai bankszektor is sikersztori

Noha a globális befektetési piacokon a különböző gazdasági szektorok között jelentős különbség tapasztalható, az egyértelműen látszik, hogy továbbra is a mesterséges intelligencia a domináns narratíva. Ezt az ágazatba áramló kiugró mértékű tőkén túl az is alátámasztja, hogy az S&P500 indexen belül az IT vállalatok teljesítménye a legerősebb. A mesterséges intelligencia mellett, az elmúlt hónapokban a nemesfémekre irányuló befektetések bizonyultak a legsikeresebbnek.

Az arany áremelkedése – még az októberben tapasztalt ideiglenes visszaeséssel együtt is – rendkívül dinamikus: az eszközosztály hozama 2025-ben közel 50 százalék körül alakul. 

Kevésbé él a köztudatban, de az utóbbi években az európai bankszektor is kifejezetten vonzó befektetési iránynak bizonyult.

A nagyobb európai bankok nem teljesítő hiteleinek aránya drasztikusan lecsökkent, míg sajáttőke-arányos nyereségük (ROTE) folyamatosan emelkedik, tehát fundamentális értelemben egyértelműen pozitív kép rajzolódik ki” – húzta alá Debreczeni Csaba.

A bankszektor régiónkon belüli jövedelmezősége szintén kiemelkedő. Oszlay András, az MBH Elemzési Centrum szenior elemzője kiemelte: a bankszektor sajáttőke-arányos megtérülését (ROE) tekintve az uniós átlag 9-10 százalék körül mozog, ezzel szemben a hazai bankoknál ugyanez a mutató közel 20 százalékot jelez. 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Jócskán prolongálták a kamatstopot

A kormány 2026 június végéig meghosszabbítja a kamatstopot, mint mondják, így újabb 30 milliárd forintot hagy a családok zsebében.

Lerántotta a leplet Orbán Viktor védőpajzsáról a volt jegybankelnök

Lerántotta a leplet Orbán Viktor védőpajzs-bejelentéséről a volt jegybankelnök

Az Orbán-Trump találkozó egyik nagy eredményeként idehaza tálalt devizaswap-line megállapodás nagy valószínűséggel csak egy politikusi gesztus, semmint már előkészített és kidolgozott pénzügyi konstrukció, véli Bod Péter Ákos.  

Mit főzött ki megint a kormány? Kövesse velünk a bejelentéseket!

Duplázzák a bankadót, nincs papír az amerikai szankciók alóli mentességről – ez volt a Kormányinfó

Tisztázni kell az amerikai külügyminisztériummal a mentesség részleteit. A bankadót megduplázzák, a nyugdíjasok egy negyedhavi plusznyugdíjat kapnak jövőre.

Levegőt vett két köhögés közt az ipar szeptemberben

Levegőt vett két köhögés közt az ipar szeptemberben

Az ipari termelés mind az előző év azonos időszakához mérten, mind az előző hónaphoz képest 1,3 százalékkal bővült.

Hiába hirdetett gyárépítő programot, Nagy Mártonnak ez sem jött be

A kormány a választások előtt szerette volna dinamizálni a gazdaságot, ennek érdekében gyárépítő programot is hirdettek. Pedig menetközben Nagy Márton emelte a tétet, és a 100 gyár helyett már 150-et ígért. A gazdasági folyamatok alapján úgy tűnik, ez sokkal inkább hangzatos kampányszlogen lett, mint az iparnak lendületet adó program.

Dualizmus és elitklub: Varga Mihály is felszólalt a tőzsde érdekében

Dualizmus és elitklub: Varga Mihály is felszólalt a tőzsde érdekében

Történelmi csúcsokat döntő Budapesti Értéktőzsde, és az elmúlt három év átlagában stagnáló magyar GDP: a különbség égbekiáltó. Pedig általánosságban a részvénypiacok szárnyalása a gazdaság teljesítményét is magával húzza. Elég csak az Egyesült Államokra gondolni, ahol a vállalatok genetikájába van kódolva a tőzsdére lépés, a cégek egyik legfontosabb távlati célja a Wall Streetre vezet – hangzott el a Budapesti Értéktőzsde által immár tizedik alkalommal bemutatott „BÉT50 – ötven hazai vállalat sikertörténete” című kiadvány bemutatóján, a Magyar Nemzeti Bank épületében.

Megszólal az MNB volt elnöke – kövesse velünk élőben!

Simor András fél 4-től a Klasszis Média YouTube-csatornáján válaszol a mi és olvasóink, nézőink kérdéseire.

Hatalmas számokat közölt az Erste az ügyfélvagyonáról

Hatalmas számokat közölt az Erste az ügyfélvagyonáról

A nem teljesítő lakossági hitelek aránya 2,0 százalékra javult.

Infláció a kutakon is: megint drágább lesz a tankolás

Infláció a kutakon is: megint drágább lesz a tankolás

A héten csütörtökön tovább emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára.

Elhárult az akadály Mészáros Lőrinc hatalmas szlovák biznisze elől

Elhárult az akadály Mészáros Lőrinc hatalmas szlovák biznisze elől

A szlovák hatóságok is rábólintottak a leggazdagabb magyar idei talán legnagyobb tranzakciójára.

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast


Interjú a CMC Déli Klinika orvos igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168