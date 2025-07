Az utasok 18 százaléka sosem köt utasbiztosítást

A CIG Pannónia Biztosítóhoz bejelentett utasbiztosításokra vonatkozó károk esetén a 2024/225-ös utazási szezonban a legnagyobb – 1 millió forintot is meghaladó – kárkifizetések jellemzően idősebb biztosítottak baleseteihez és betegségeihez kapcsolódtak. Az ilyen esetek gyakran igényelnek komplex orvosi ellátást és egyéb szolgáltatásokat. A kifizetett károk átlagos összege az előző szezonban 277 ezer forint volt, ami az ideire 283 ezer forintra nőtt, míg az átlagos szerződéskötési összeg 28 ezer forintról 30 ezer forintra emelkedett. A rekord kárkifizetés 75 millió forint volt tavaly. A biztosító statisztikái szerint a legtöbb kár általában augusztus hónapban történik, a kárbejelentések viszont már többségében szeptemberre csúsznak.

Emellett gyakori, hogy az utas elveszíti poggyászát vagy iratait, és bár ritkábban, de sajnos arra is van példa, hogy lopás áldozatává válnak az út során.

Az MBH Bank kutatása szerint a válaszadók 47 százaléka szembesült már valamilyen kellemetlenséggel utazás közben. A leggyakoribb ilyen eset a jelentősebb járatkésés, de a nyaralók 11 százalékával fordult már elő az is, hogy ő maga vagy hozzátartozója betegség miatt sürgősségi ellátásra szorult, míg 8 százalékuk került hasonló helyzetbe baleset következtében.

A bank felméréséből az is kiderül, hogy a lakosság közel fele évente legalább egyszer utazik külföldre, és tengerparti utazás alkalmával nagyobb arányban kötnek biztosítást, mint városnézéshez.

