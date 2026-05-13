MBH: felpattant az ipar teljesítménye márciusban

Az ipar meghatározó folyamatai:
- 2026 márciusában az ipari termelés volumene 3,1 százalékkal növekedett az egy évvel korábbihoz képest. A munkanaphatástól megtisztított index 3,7 százalékos növekedést mutat.
- Havi alapon a szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 3,1 százalékkal nagyobb volt a 2026 februárinál.
- A feldolgozóipari alágak többségében tavaly márciushoz képest növekedett a termelés. A legnagyobb súlyú, a feldolgozóipari termelés 26 százalékát képviselő járműgyártás volumene 3,7 százalékkal nőtt a termelés az előző év azonos hónapjához mérten, a 9 százalékos súlyú villamos berendezés gyártása viszont már 11,4 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi alacsony bázis szintjét (és 4 hónapja növekedést mutat). Ezzel párhuzamosan más, jelentős súlyú ágazatok is kedvezően teljesítettek márciusban: a számítógép-, elektronikai és optikai termékek gyártása 22 százalékkal bővült, míg az élelmiszer-, ital- és dohánytermék-gyártás kibocsátása 9,2 százalékkal emelkedett.
- Meglepően jó képet mutatnak a jövőre nézve a rendelési és az export adatok:
- A feldolgozóipari ágazatok összes új rendelésének volumene 11,6 százalékkal emelkedett 2025 márciusához képest.
- Az új belföldi rendelések 18,1 százalékkal, és az új exportrendelések is 10,6 százalékkal emelkedtek év/év alapon.
- Az összes rendelésállomány március végén 26 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit.
- Az év első negyedévében az előző év azonos időszakához képest:
- az ipari termelés 1 százalékkal nőtt,
- a feldolgozóipar tizenhárom alága közül hétben visszaesett a termelés, a legnagyobb mértékben, 25 százalékkal a kokszgyártás, kőolaj-feldolgozásban. A legnagyobb alág, a járműgyártás kibocsátása 0,5 százalékkal csökkent. A többiben 1,6 és 21 százalék közötti mértékben nőtt a volumen, a leginkább a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásában.
A teljes cikket az MBH Monitorblogján lehet elolvasni.