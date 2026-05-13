Csúcson a forint, visszatér a bizalom: mire számíthatnak a hazai befektetők? A változások a magyar tőzsdét is elérik?

MBH: felpattant az ipar teljesítménye márciusban

Az ipari termelés az egy évvel korábbihoz képest 6,7 százalékkal nőtt a nyers adat szerint, de a szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján is 3,7 százalékos volt a növekedés. A legtöbb alágazatban bővülést regisztráltak: az ipar meghatározó területein, így a járműgyártásban és a villamos berendezések gyártásában is növekedés volt tapasztalható. Az év első negyedévében az előző év azonos időszakához képest az ipari termelés 1 százalékkal nőtt, így hosszabb kihagyás után az ipar ismét érdemben tudott hozzájárulni a GDP növekedéséhez. 2026-ban az ipar erősödése az elektromobilitásra épülő szegmensekben (pl. CATL, BYD kapacitások) remélhető, bár a német gazdaság élénkülése törékeny. Az ipari termelésben éves szinten mintegy 2,9 százalékos növekedésre számítunk, azonban a február végén kitört közel-keleti háború elhúzódása az ágazat szempontjából kockázatot jelent.

Az ipar meghatározó folyamatai:

  • 2026 márciusában az ipari termelés volumene 3,1 százalékkal növekedett az egy évvel korábbihoz képest. A munkanaphatástól megtisztított index 3,7 százalékos növekedést mutat.
  • Havi alapon a szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 3,1 százalékkal nagyobb volt a 2026 februárinál.
  • A feldolgozóipari alágak többségében tavaly márciushoz képest növekedett a termelés. A legnagyobb súlyú, a feldolgozóipari termelés 26 százalékát képviselő járműgyártás volumene 3,7 százalékkal nőtt a termelés az előző év azonos hónapjához mérten, a 9 százalékos súlyú villamos berendezés gyártása viszont már 11,4 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi alacsony bázis szintjét (és 4 hónapja növekedést mutat). Ezzel párhuzamosan más, jelentős súlyú ágazatok is kedvezően teljesítettek márciusban: a számítógép-, elektronikai és optikai termékek gyártása 22 százalékkal bővült, míg az élelmiszer-, ital- és dohánytermék-gyártás kibocsátása 9,2 százalékkal emelkedett.

 

  • Meglepően jó képet mutatnak a jövőre nézve a rendelési és az export adatok:
    • A feldolgozóipari ágazatok összes új rendelésének volumene 11,6 százalékkal emelkedett 2025 márciusához képest.
    • Az új belföldi rendelések 18,1 százalékkal, és az új exportrendelések is 10,6 százalékkal emelkedtek év/év alapon.
    • Az összes rendelésállomány március végén 26 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit.
  • Az év első negyedévében az előző év azonos időszakához képest:
    • az ipari termelés 1 százalékkal nőtt,
    • a feldolgozóipar tizenhárom alága közül hétben visszaesett a termelés, a legnagyobb mértékben, 25 százalékkal a kokszgyártás, kőolaj-feldolgozásban. A legnagyobb alág, a járműgyártás kibocsátása 0,5 százalékkal csökkent. A többiben 1,6 és 21 százalék közötti mértékben nőtt a volumen, a leginkább a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásában.

Szigorítanák a befagyasztott uniós pénzek kifizetését

CIB: túl erős a forint, és még nem tudni, mekkora lesz az idei hiány

Visszafogott növekedés, 3 százalék feletti infláció, magas költségvetési hiány és emelkedő adósságráta – erre számít a CIB Bank az idén a magyar gazdaságban. 

Cégek figyelem! Mutatjuk, mi lehet az innováció kulcsa

