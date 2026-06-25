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Makró Média

Media1: Pénteken végleg vége a Megafonnak

mfor.hu

A hálózat összes munkavállalóját kirúgták.

 

Pénteken megszűnik a fideszes propagandista-központ, a Megafon utolsó dolgozójának is a munkaviszonya, értesült a Media1.

Egy távozó munkavállaló arról számolt be, hogy április 12-én este Dukász Magor, a Megafon egyik alapítója arról beszélt nekik, hogy folytatják a működést. A Facebook- és Youtube-csapat nem sokkal később tartott értekezletén viszont már arról volt szó, hogy változások jönnek. A forrás szerint a beszélgetésen többen is a valósággal teljesen ellentétes választási előrejelzésekről kérdezték Dukászt, és ekkor került szóba az is, hogy közösségi finanszírozásra állnának át. Dukász Magor ekkoriban megszüntette a Megafon Whatsapp-csoportját, és egy Signal-csoport létrehozását kérte, ebbe azonban ő már nem lépett be.

A portál azt írja, hogy az április 21-én Kovács István, a Megafon ügyvezetője már azt közölte, hogy ha nem találnak megoldást, akkor május 21-én csoportos létszámleépítést jelentenek be. A forrás szerint ez meg is történt.

A Media1 úgy tudja, a Megafon irodáit is felszámolták, a bútorokat eladták. Értesülésük alapján a Dukász résztulajdonában álló Digitális Szuverenitási Központnál is értékesítettek bútorokat, kamerákat és egyéb felszereléseket. Az informátor azt mondta, hogy bár a 300 ezer követővel rendelkező Patrióta főszerkesztője is távozik, a Youtube-csatorna továbbra is értéket jelenthet a fenntartóinak, ezért a jövője még bizonytalan.

A távozó munkavállaló szerint a kampányidőszakban a csapattól folyamatos, akár heti hét napos, éjjel-nappali munkát kértek azt ígérve, hogy így egy esetleges választási vereség után is biztosítható lesz a Megafon fennmaradása – de ebből végül semmi nem lett.

 

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