Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Médiatorta: változás történt a szeletek sorrendjében

A 2025. évi MRSZ Médiatorta 415,9 milliárd forint, a teljes Kommunikációs torta 758,7 miliárd forint, azaz a stagnálás-közeli gazdaság ellenére tavaly összességében 6,2 százalékkal gyarapodott a média és kommunikációs szektor. A reklámpiac motorjának legfőbb hajtóereje 2025-ben is a versenyszféra volt. Fél évtized óta először van változás a médiatorta szeleteinek sorrendjében: a közterület beelőzte a sajtót. 

Novák Péter, az MRSZ elnöke így összegezte a Reklámszövetség legfontosabb következetetéseit: „Bár a pangó gazdasági környezet, a várakozások alatt maradó 2025-ös GDP-növekedés (+0,3 százalék) nem biztosított támogató közeget a kommunikációs szektor fejlődéséhez az elmúlt évben sem, a lakossági (háztartási) fogyasztás enyhe emelkedése pozitívan hatott az iparág gazdasági teljesítményére. 2025-ben a hirdetők teljes kommunikációs ráfordításai az infláció feletti mértékben nőttek (+6,2 százalék), de reálértéken még mindig nem érték el a költések 2019-es szintjét (-4,5 százalék). A tavalyi gyarapodás oroszlánrészét továbbra is a versenyszféra befektetései eredményezték: ez volt a reklámpiac motorjának legfőbb üzemanyaga. A média szektorban tapasztalható nagyobb mértékű (+8,7 százalék) éves reklámbevételnövekedés azonban csalóka, mert a piac bővüléséhez az előző évben is hozzájárult a médiaárak emelkedése, illetve a 2026-os választások előszele már érzékelhető hatással bírt egyes médiatípusokra. A hazai média reklámbevétel változása (+6,8 százalék) 1,6 százalékponttal továbbra is elmarad a teljes médiatorta bővülésétől, sőt, reálértéken a 2019-hez szinthez képest még mindig 10 százalékos mínuszban van” – áll a Magyar Reklámszövetség és társszövetségei és partnerei sajtóközleményében. 

A kommunikációs szektorok teljesítménye kapcsán hozzátette: „A non-media szektorok növekedési üteme lassulni kezdett 2025-ben. Teljesítményük infláció alatti mértékben változott (+3,7 százalék), ami elmarad a 2024-es, 7,6 százalékos bővüléshez viszonyítva, és az elmúlt 5 év (2020-2024) átlagnövekedése (+8 százalék) alatt teljesít. Így a non-média költések reálértéken még mindig jócskán, 11,7 százalékkal elmaradnak a 2019. évi szinthez képest.”

2025-ben mindösszesen 32,3 milliárd forint reklámbevétellel gyarapodtak a médiatípusok. Kivétel nélkül valamennyi növekedett, eltérő mértékben egy 1,9-11,2 skálán belül. Három médiatípus kiemelkedő mértékben, 10 százalék felett növekedett nominálisan: a digitális (+11,2 százalék), a közterület (+11.3 százalék) és a rádió (+10,8 százalék). Biztató, hogy a tavalyi nominális növekedés (+8,7 százalék) magasabb, mint az elmúlt 25 év átlaga (5,8 százalék), bár a teljes médiatortán belül a lokális média növekedés 1,6 százalékponttal továbbra is elmarad a teljes médiatorta bővülésétől. A 2020-ban kezdődő, rendkívül volatilis éveket követően a 2024-es és 2025-ös számok már a piac stabilizálódását mutatják.

Helycsere a médatípusok sorrendjében: a közterület megelőzte a sajtót. Hosszú évek óta először van változás a médiatípusok sorrendjében. 2025-ben a közterület és a sajtó helyet cserélt: a közterületi média a 4. helyre lépett elő, míg a sajtó a tavalyi növekedés ellenére is az 5. helyre csúszott vissza. A közterület ugyan kis mértékben, de 0,2 százalékkal nagyobb helyet hasít ki a tortából a sajtóhoz viszonyítva. A médiatípusok 2025-ös, új sorrendje: (1) globális digitális platformok, (2) televízió, (3) hazai digitális média, (4) közterület, (5) sajtó, (6) rádió, (7) mozi.

Még mindig a globális szereplők növekednek a leggyorsabban, bár a mérték már nem annyira kiugró, mint évekkel ezelőtt, de továbbra is meghaladja a hazai szereplőkét: 2025-ben a teljes piaci bővülés közel fele (48 százalék) náluk realizálódott. A teljes médiatortában 19,6 százalék-ot, míg a digitálisban 35 százalékot képvisel a lokális (hazai) digitális tartalomszolgáltatóknál landoló reklámköltés. (A digitálison belül a hazai szereplők térnyerésének növekedését befolyásolta a 2023-tól bekerülő influencer marketing adat, illetve 2024-től digitális retail media adatokkal is kiegészült a szám.) A globális szereplőknél a teljes médiaköltés több mint egyharmada, 36,1 százaléka realizálódott, míg ennek aránya a digitális reklámköltésen belül 65 százalék.

A rádió és a közterület piac stabil növekedésben. A közterület és a rádió évek óta folyamatosan növekszik, a rádió 2022 óta minden évben 10 százalékpont feletti mértékben. 2025-ben igazán sikeres évet zárt az outdoor piac, hiszen médiatörténeti előrelépést tett: a média tortában helyet cserélt a sajtóval. A 37,3 Mrd Ft-osra emelkedő közterületi reklámköltés az előző évhez képest 11,3 százalékos bővülést hozott, ami – noha kismértékben, 0,1 százalékponttal – meghaladta (!) a digitális piac növekedését is. Ez a szám elegendő volt ahhoz, hogy reálértéken is számottevő pozitív változást éljen meg a közterületi piac.

A sajtó fél évtized után ismét növekedési pályára állt. A sajtó a korábbi öt éves csökkenés és a 2024-es mélypont (-8,3 százalék) után 2025-ben ismét növekedni tudott, 4,6 százalékkal növelte reklámbevételeit.

