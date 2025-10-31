Még a 14. havi nyugdíjra is rálicitált egy ellenzéki párt

Dobrev Klára, a DK elnöke szerint visszaállítanák a nyugdíjak 2010 előtti svájci indexálását, tehát az inflációval és a bérekkel együtt emelnék a nyugdíjakat minden egyes évben.

Emellett ígérete szerint kormányra kerülvén jóval magasabb minimálnyugdíjt vezetnének be, mint a jobboldali pártok. Szerinte míg a DK havi 145 ezer forintnál nem fizetne kevesebb nyugdíjat az időseknek, addig a Tisza csak 120 ezret adna, a Fidesz pedig megtartaná „a jelenlegi, szégyenletes havi 28 ezer 500 forintos nyugdíjminimumot”.

Harmadrészt „jóval magasabb, azonnali nyugdíjemelést” vezetne be a DK: a kormányváltás után azonnal 50 százalékkal emelnék az 150 ezer forint alatti nyugdíjakat, a 150 ezer és 250 ezer forint közötti nyugdíjak esetében pedig áltagosan 25 százalékos azonnali emeléssel élnének.

Dobrev Klára Orbán Viktor miniszterelnök a 14. havi nyugdíj bevezetéséről szóló bejelentésére reagált.