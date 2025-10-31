1p

Még a 14. havi nyugdíjra is rálicitált egy ellenzéki párt

A DK azt állítja, hogy baloldali nyugdíjprogramja a 14. havi nyugdíjnál is nagyobb nyugdíjemelést adna minden időskorúnak.

Dobrev Klára, a DK elnöke szerint visszaállítanák a nyugdíjak 2010 előtti svájci indexálását, tehát az inflációval és a bérekkel együtt emelnék a nyugdíjakat minden egyes évben.

Emellett ígérete szerint kormányra kerülvén jóval magasabb minimálnyugdíjt vezetnének be, mint a jobboldali pártok. Szerinte míg a DK havi 145 ezer forintnál nem fizetne kevesebb nyugdíjat az időseknek, addig a Tisza csak 120 ezret adna, a Fidesz pedig megtartaná „a jelenlegi, szégyenletes havi 28 ezer 500 forintos nyugdíjminimumot”.

Harmadrészt „jóval magasabb, azonnali nyugdíjemelést” vezetne be a DK: a kormányváltás után azonnal 50 százalékkal emelnék az 150 ezer forint alatti nyugdíjakat, a 150 ezer és 250 ezer forint közötti nyugdíjak esetében pedig áltagosan 25 százalékos azonnali emeléssel élnének. 

Dobrev Klára Orbán Viktor miniszterelnök a 14. havi nyugdíj bevezetéséről szóló bejelentésére reagált.  

Faképnél hagyta a cseh gazdaság a magyart

Miközben a magyar GDP lényegében stagnál, a cseh 2,7 százalékkal növekszik.

Sokkolta a kereskedőket a kormány váratlan bejelentése

Az Országos Kereskedelmi Szövetség értetlenül áll azelőtt, hogy a kormány minden egyeztetés nélkül meghosszabbította az árrésstopot, sőt új terméket vont az árréstop hatálya alá.

A bankok nem szeretnék, hogy ingyen vehessük ki a pénzünket az ATM-ből

A Magyar Bankszövetség határozottan ellenzi az ingyenes ATM készpénzfelvételi limit emelését, mivel lényegesen több kárt okoz a társadalomnak és a gazdaságnak, mint amennyi hasznot hoz az államnak.

A NER megvette a Blikket is

Az új tulajdonos az Indamedia.

Új ügyvezető igazgató a miskolci Bosch kéziszerszámgyárban

Novembertől Tim Krause váltja Fükő Lászlót.

Novembertől sem adják ingyen a benzint

November első napján csökkenést tapasztalhatunk a kutak nagykereskedelmi áraiban.

Aggódjunk-e a Magyar Nemzeti Bank elveszett tőkéje miatt?

Miközben a hazai bankszektor tőkemegfelelése magas, a magyar jegybank veszteséges és tőkehiányos. Ennek a lehetséges következményeit tárja fel a volt jegybankelnök.

Nagyon kevés magyar gyerek született szeptemberben is

Csak 6172 gyerek született  szeptemberben.

KSH: nem lassult az áremelkedés az iparban

2,4 százalékkal magasabbak az árak az iparban.

Orbán Viktor: Lesz 14. havi nyugdíj

Hosszú vita után döntött a kormány a 14. havi nyugdíjról.

Hatalmas a verseny a jó cégekért a hitelpiacon

Új hitelprogramok várnak a kkv-kra.

