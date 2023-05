Még a közpénz kapcsán is összetartanak a Deutsch-fivérek

2018. december 4-én jelentette be a nemzetközi szövetség (WA), hogy a 2023-as atlétikai világbajnokságnak Budapest ad otthont. A több mint 200 milliárd forintból felépített új stadion mellett, a zsilip szomszédságában épül egy bemelegítő pálya is, ami majd később a magyar dobóatléták otthona lesz. Mivel több ezer atléta érkezik az augusztus végi versenyre, edzőpályákra is szükség lesz.

Testvéri szeretet. Fotó: MTI

Az 1998-as Eb-rendezésnek azért örült a sportág hátországa, mert megújult például az újpesti pálya, ami elég ramaty állapotban volt. A mostani pályázatban két helyszín szerepelt, az egyik az MTK Bosnyák térhez közeli centruma, a másik a Honvéd Tüzér utcai, Iharos Sándorról elnevezett atlétikai létesítménye.

Az MTK korszerű pályáját ugyanis 2019 decemberében – vagyis egy évvel a vb rendezési jogának elnyerése után – adták át, nettó 973 millió forintból készült el, 1888 négyzetméteres munkacsarnokot is magába foglalt az építkezés, mely Deutsch Tamás, MTK-elnök szerint is párját ritkító.

Bármennyire idillinek tűnt is a helyzet, bő három évvel az átadás után, 2022 áprilisában arról határoztak, hogy elkerülhetetlen egy újabb felújítás, hogy még jobb legyen minden. A Telex közérdekűadat-igénylésének köszönhetően az erre megkötött szerződésen jól látható, hogy azt a két testvér, Deutsch Péter, a Budapest 2023 Nonprofit Kft. vezérigazgatója (mint támogató, és Deutsch Tamás, a MTK elnöke (mint támogatott) írta alá.

A szerződésben foglalt támogatási összeg: 664 millió forint.

A lap nem csak Deutsch Tamást kérdezte meg, hogy miért volt szükség újabb felújításokra, hanem testvérét, Deutsch Pétert is. Arra a kérdésre is válaszolt, nem aggályos-e, hogy két testvér írja alá a támogatási szerződést.