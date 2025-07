Még a legrosszabbul kereső németek is többet visznek haza, mint egy átlag magyar

Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

A szakemberhiány Németországban egyre súlyosabb. 2024-ben 1,4 millió betöltetlen állás mellett 2,79 millió munkanélküli volt, ugyanakkor a legtöbb nyitott pozíció képzett vagy diplomás munkaerőt keresett. A hiányszakmák közé tartozik az egészségügy, a vendéglátás, az építőipar és a szállítmányozás. Az elmúlt három évben a vendéglátásban a bérek több mint 25 százalékkal nőttek, miközben a külföldiek aránya is emelkedett: ma már a teljes német munkaerő 16 százaléka külföldi. Magyarországon ez az arány egyébként 3 százalék.

Jelentős különbségek vannak a régiók között is. A keleti tartományokban a német mediánbér 578 euróval, azaz körülbelül 231 200 forinttal marad el a nyugati szinttől.

A nemek közötti bérkülönbség Németországban 345 euró, vagyis nagyjából 138 ezer forint a férfiak javára, Nyugat-Németországban pedig 11 százalékos eltérés tapasztalható. Ennek oka többek között az, hogy a nők gyakrabban dolgoznak alacsonyabban fizetett szolgáltatási ágazatokban, kisebb cégeknél, és gyakoribbak a karrierszünetek is.

A végzettség és a munkaviszony típusa Németországban is hatással van a bérekre: a szakmunkások átlagosan 857 euróval, azaz körülbelül 343 ezer forinttal keresnek többet, mint a segédmunkások, a diplomások pedig közel 3000 euróval, azaz nagyjából 1,2 millió forinttal keresnek többet a végzettség nélkülieknél. A kölcsönzött munkaerő ugyanakkor átlagosan 1500 euróval, hozávetőlegesen 600 ezer forinttal kevesebbet kap, mint a cégek saját állományában dolgozók.

