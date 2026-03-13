2p

Makró Építőipar Központi Statisztikai Hivatal (KSH)

Még a tavalyihoz képest is bezuhant az építőipar januárban

mfor.hu

Különösen az épületek építése esett vissza januárban, ebben a szektorban egyik tavalyi hónap sem volt ilyen gyenge. A Központi Statisztikai Hivatal friss adatai nagy szórást mutatnak a megyék között.

Januárban 8,8 százalékkal kisebb volt az építőipari termelés volumene, mint decemberben – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adataiból. Az egy évvel korábbihoz képest (munkanaptényezővel kiigazítva) 9,6 százalékkal esett vissza az építőipari termelés. A megyék között nagy a szórás: Heves megyében mindössze 22,6 százaléka a januári építőipari termelés a tavaly januárinak, míg Komárom-Esztergom megyében majdnem a háromszorosára emelkedett.

Éves alapon mindkét fő csoport termelése csökkent: az épületek építésének termelése 9,6, az egyéb építményeké 14,5 százalékkal volt alacsonyabb. Utóbbi hátterében az egyéb építmények építésének nagy részét végző út, vasút építése alágazat termelésének 25,6 százalékos visszaesése áll. Az épületek építésének termelésénél egyik tavalyi hónapban sem mértek ekkora csökkenést.

Az építőipari ágazatok közül az épületek építése 14,3 százalékkal volt kisebb az egy évvel korábbinál, ezzel minden tavalyi hónap eredményét alulteljesítette ez a szektor.

Ha 2021 havi átlagát vesszük alapul, akkor az épületek építése egyik tavalyi hónapban sem maradt el olyan mértékben, mint idén januárban.

Az egyéb építmények építése 22,1, a legnagyobb súlyú ágazat, a speciális szaképítés termelése 4,6 százalékkal csökkent.

A megkötött új szerződések volumene 6 százalékkal elmaradt az előző évitől, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 14,5 százalékkal csökkent, az egyéb építmények építésére vonatkozóké viszont 29,3 százalékkal nőtt.

Az építőipari vállalkozások január végi szerződésállományának volumene 18,8 százalékkal haladta meg a tavaly januárit, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 3,6 százalékkal kisebb, az egyéb építményekre vonatkozóké 30,5 százalékkal nagyobb volt.

Az elemzői értékelések részletes beszámolóját hamarosan olvashatják az Mfor oldalán.

