2p
Makró Hadügy, védelem, honvédelem Nemzetgazdasági Minisztérium Orbán Viktor Szalay-Bobrovniczky Kristóf

Még a választások előtt pénzeső ömölhet a kormány nyakába

mfor.hu

A közös európai uniós, haderőfejlesztési hitel keretében.

2026 első negyedévében, azaz még az áprilisi parlamenti választások előtt érkezhet európai uniós pénz Magyarországra, mégpedig az uniós haderőfejlesztési hitel formájában – számolt be a Népszava.

A portál emlékeztetett arra, hogy beérkeztek a tervek az Európai Bizottsághoz, amelyek alapján a tagállamok összesen 150 milliárd euró értékben kaphatnak hitelt. Az előzetes számítások alapján pedig Magyarországé az egyik legnagyobb, 16,2 milliárd eurós, vagyis több, mint 6000 milliárd forintos keret.

Uniós pénzeső hullhat a hadiiparra még a választások előtt
Uniós pénzeső hullhat a hadiiparra még a választások előtt
Fotó: Facebook/Szalay-Bobrovniczky Kristóf

Az, hogy Magyarország milyen fejlesztésekre kérte a kedvezményes hitelt, egyelőre nem nyilvános. Az uniós hitelkeret célja az európai védelmi ipar és kapacitások fejlesztése, amely nem titkoltan az ukrán hadiipar támogatását segítené. A Népszava szerint a19 igénylő országból 15 szeretné a keretéből Ukrajnát is támogatni, ám hogy ki nem közösködne, hivatalosan nem ismert.

A portál hozzátette, hogy tavasszal az országgyűlés határozatot fogadott el a közös uniós hitel ellen, ennek ellenére később a kormány mégis belement, sőt, éppen mi igényeltük az egyik legnagyobb részt a programból.

Az Európai Bizottság hangsúlyozta, a tervek nem jelentenek automatikus kifizetést, bár külön jogállamisági garanciák most nincsenek. Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője a Népszava kérdésére elmondta, a terveket a Tanács folyamatosan vizsgálja majd, és ezek alapján dönt a végső kifizetésekről.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Ez gyors volt: annál is több uniós pénzt kaphat Magyarország, mint korábban gondoltuk

Ez gyors volt: annál is több uniós pénzt kaphat Magyarország, mint korábban gondoltuk

Magyarország teljeskörűen elkészítette és benyújtotta nemzeti beruházási tervét az európai biztonsági cselekvési eszköz, vagyis a SAFE keretében – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium.

Nagy Mártonék fújhatnak: nem romlott a helyzet, mutatjuk, miért

Nagy Mártonék fújhatnak egyet: nem romlott a helyzet, mutatjuk, miért

Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2025 harmadik negyedévében a nyers adatok, illetve a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint egyaránt 0,6 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit. Az előző negyedévhez képest – szintén a kiigazított adatok alapján – a gazdaság teljesítménye stagnált – közölte a Központi Statisztikai Hivatal második becslésében.

Csúcstámadásra készül a forint

Csúcstámadásra készül a forint

A dollárral szemben már többéves csúcson áll a forint, délután 327 alatt is járt az árfolyam. Az euróhoz viszonyítva azonban még hátra van az áttörés, 2024 január óta nem sikerült lemenni 380 alá. 

Megjött az első jele annak, hogy az év vége sem lesz erős a magyar gazdaságban

Megjött az első jele annak, hogy az év vége sem lesz fenékig tejfel a magyar gazdaságban

Továbbra is szenved a magyar export, októberben is csökkent az árucikkek kivitele. A német gazdasági függést nem tudjuk levetkőzni, miközben a belső iparszerkezettel is gondok vannak. Egyre valószínűbb, hogy a kormányzat által várt idei fél százalékos GDP-növekedést sem tudjuk elérni. Öröm az ürömben, hogy legalább a külkereskedelmi többletünk kitart, ami erősítheti a forintot is. 

Nem nőtt a food truckok bevétele idén, fogyni látszik a vendégek pénze

Nem nőtt a food truckok bevétele idén, fogyni látszik a vendégek pénze

A vendéglátó standok sikerét egyre inkább az dönti el, kínálnak-e 3000 forint alatti fogást. A vendégek jelentős része idén csak a legolcsóbb termékeket engedi meg magának.

Akár még nagy baj is lehet a munkaerőpiacon

Még nem kell kongatni a vészharangokat, de akár még nagy baj is lehet a munkaerőpiacon

Erről is beszélt főszerkesztőnk, Csabai Károly a Trend FM hétfői délelőtti adásában a legfrissebb, októberi foglalkoztatottsági és munkanélküliségi adatokat értékelve. Emellett maradt idő arra is, hogy elmondja, szerinte 2026-ban mibe lehet érdemes fektetni. 

Ezen a Pest megyei településen már januártól kutyaadót kell fizetni

Ezen a Pest megyei településen már januártól kutyaadót kell fizetni

Az önkormányzatoknak lehetővé tette a jelenlegi kormány, hogy ebrendészeti hozzájárulást vessenek ki. Szigethalmon élnek a lehetőséggel, január 1-től évi hatezer forintot kell fizetni a kutyák után. Vannak kivételek a szabály alól.

Nagy Márton: Nem tudjuk csökkenteni a hiányt

Nagy Márton: Nem tudjuk csökkenteni a hiányt

Meghallgatta a parlament gazdasági bizottsága Nagy Mártont, a képviselők kérdezhettek is a minisztertől. Az idei évre 0,5 százalékos GDP-növekedést vár, és az alacsony növekedés miatt keményen odaszólt a német kormánynak. A bankokat sem kímélte.

96 milliárd a tét: szabad kezet ad a kormány a SZÉP-kártyásoknak

96 milliárd a tét: szabad kezet ad a kormány a SZÉP-kártyásoknak

Hétfőtől újra megnyílik egy lehetőség.

Fél évvel meghosszabbítják a díjmentességet a vállalkozásoknak

Fél évvel meghosszabbítják a díjmentességet a vállalkozásoknak

Gáláns lépés a Garantiqától.

Az idei karácsonyt sem aprózza el a Magyar Telekom

Az idei karácsonyt sem aprózza el a Magyar Telekom


Meglepetésözön a telco szolgáltatótól.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei

Már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei


Teljes lett az NFC-érintésmentes fizetési paletta.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168