Még a választások előtt pénzeső ömölhet a kormány nyakába

2026 első negyedévében, azaz még az áprilisi parlamenti választások előtt érkezhet európai uniós pénz Magyarországra, mégpedig az uniós haderőfejlesztési hitel formájában – számolt be a Népszava.
A portál emlékeztetett arra, hogy beérkeztek a tervek az Európai Bizottsághoz, amelyek alapján a tagállamok összesen 150 milliárd euró értékben kaphatnak hitelt. Az előzetes számítások alapján pedig Magyarországé az egyik legnagyobb, 16,2 milliárd eurós, vagyis több, mint 6000 milliárd forintos keret.
Az, hogy Magyarország milyen fejlesztésekre kérte a kedvezményes hitelt, egyelőre nem nyilvános. Az uniós hitelkeret célja az európai védelmi ipar és kapacitások fejlesztése, amely nem titkoltan az ukrán hadiipar támogatását segítené. A Népszava szerint a19 igénylő országból 15 szeretné a keretéből Ukrajnát is támogatni, ám hogy ki nem közösködne, hivatalosan nem ismert.
A portál hozzátette, hogy tavasszal az országgyűlés határozatot fogadott el a közös uniós hitel ellen, ennek ellenére később a kormány mégis belement, sőt, éppen mi igényeltük az egyik legnagyobb részt a programból.
Az Európai Bizottság hangsúlyozta, a tervek nem jelentenek automatikus kifizetést, bár külön jogállamisági garanciák most nincsenek. Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője a Népszava kérdésére elmondta, a terveket a Tanács folyamatosan vizsgálja majd, és ezek alapján dönt a végső kifizetésekről.