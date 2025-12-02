Még a választások előtt pénzeső ömölhet a kormány nyakába

2026 első negyedévében, azaz még az áprilisi parlamenti választások előtt érkezhet európai uniós pénz Magyarországra, mégpedig az uniós haderőfejlesztési hitel formájában – számolt be a Népszava.

A portál emlékeztetett arra, hogy beérkeztek a tervek az Európai Bizottsághoz, amelyek alapján a tagállamok összesen 150 milliárd euró értékben kaphatnak hitelt. Az előzetes számítások alapján pedig Magyarországé az egyik legnagyobb, 16,2 milliárd eurós, vagyis több, mint 6000 milliárd forintos keret.

Uniós pénzeső hullhat a hadiiparra még a választások előtt

Fotó: Facebook/Szalay-Bobrovniczky Kristóf

Az, hogy Magyarország milyen fejlesztésekre kérte a kedvezményes hitelt, egyelőre nem nyilvános. Az uniós hitelkeret célja az európai védelmi ipar és kapacitások fejlesztése, amely nem titkoltan az ukrán hadiipar támogatását segítené. A Népszava szerint a19 igénylő országból 15 szeretné a keretéből Ukrajnát is támogatni, ám hogy ki nem közösködne, hivatalosan nem ismert.

A portál hozzátette, hogy tavasszal az országgyűlés határozatot fogadott el a közös uniós hitel ellen, ennek ellenére később a kormány mégis belement, sőt, éppen mi igényeltük az egyik legnagyobb részt a programból.

Az Európai Bizottság hangsúlyozta, a tervek nem jelentenek automatikus kifizetést, bár külön jogállamisági garanciák most nincsenek. Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője a Népszava kérdésére elmondta, a terveket a Tanács folyamatosan vizsgálja majd, és ezek alapján dönt a végső kifizetésekről.