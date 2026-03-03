1p
Makró Üzemanyagok

Még drágább lesz a benzin és a dízel is szerdától

mfor.hu

A Brent olaj jegyzésára 80 dollár felett van már.

Intenzíven elindul az előrejelzett üzemanyagár emelés: szerdától a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5, a gázolajé bruttó 9 forinttal emelkedik majd – írja a Holtankoljak.hu.

Ez köszönhető annak, hogy a Brent olaj jegyzésára 80 dollár felett van hordónként, a forint árfolyama pedig közelít a 330-hoz a dollárral szemben. 

2026. március 3-án az alábbi átlagárakon tankolhatunk még: 

95-ös benzin: 565 forint/liter

Gázolaj: 594 forint/liter

 

 A trendekről, az okokról és a várható változásokról olvassa lapunk hetente jelentkező rovatát, az Mfor Üzemanyagár-figyelőt >>>

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Kiderült az igazság, pozitív meglepetést is tartogatnak a részletes GDP-adatok

Kiderült az igazság, pozitív meglepetést is tartogatnak a részletes GDP-adatok

A tavalyi negyedik negyedévre vonatkozóan enyhén gyorsuló GDP-növekedést mért a Központi Statisztikai Hivatal a második becslésében. A 2025-ös, egész évi mutató ugyanakkor nem változott: a GDP a nyers adatok esetében 0,4 százalékkal, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint 0,3 százalékkal múlta felül az előző évit.

Hogyan hatott a forinterősödés az inflációra?

Mutatjuk, hogyan hatott a forinterősödés az inflációra

A GKI elemzése szerint a forint 2025-ben végbement erősödése mérsékelte a fogyasztóiár-indexet, ugyanakkor ez a hatás nem azonnali.

Hernádi Zsolt: Átvettünk akkor 35 ezer tonnányi kőolajat

Hernádi Zsolt: Átvettünk akkor 35 ezer tonnányi kőolajat

A Mol elnök-vezérigazgatója szerint a Barátság kőolajvezetékben károsodás nem történt.

Most tényleg nem érdemes várni a tankolással

Most tényleg nem érdemes várni a tankolással

Hétfőn még nem érződött az üzemanyagpiacon annak hatása, hogy az iráni háború miatt kilőttek a világpiaci olajárak. Ettől függetlenül biztosra vehető, hogy a következő napokban akár nagyobb mértékben is drágulhat idehaza a benzin és a gázolaj. Többek között erről is beszélt kollégánk, Király Béla a Trend FM hétfő reggeli műsorában.

Váratlan fordulat történt az Ausztriában dolgozó magyarokkal

Váratlan fordulat történt az Ausztriában dolgozó magyarokkal

Nem pörög a síszezon úgy, mint korábban.

Tankolna? Alaposan mérlegelje, mikor teszi

Tankolna? Alaposan mérlegelje, mikor teszi

Rendkívüli folyamat elején lehetünk, ami az árakat illeti.

Kiderült, minek örülhetnek a vásárlók a Lidl, a Penny és az Aldi boltjaiban

Kiderült, minek örülhetnek a vásárlók a Lidl, a Penny és az Aldi boltjaiban

Megjelent a diszkontokra vonatkozó árfelmérés.

Pont a legrosszabbkor jött nekünk ez a nagy zuhanás

Pont a legrosszabbkor jött nekünk ez a nagy zuhanás

Elemzők szerint azért kellemetlen, hogy a külkereskedelmi mérleg többlete a korábbi több mint 750 millió euróról csaknem lenullázódott, mert az Irán elleni támadás és a Hormuzi-szoros lezárása miatt a forint a magasabb olajárak miatt amúgy is gyengülne.

Már látják a fényt az alagút végén az iparban dolgozók, de azért még nem dőlhetünk hátra

A száz feldolgozóipari vállalat beszerzési vezetője körében végzett felmérés szerint ugyan az összkép ugyanolyan, mint az előző három évben, a válaszadók az előző hónaphoz képest a feldolgozóipar mérsékelt bővüléséről számoltak be.

Nem a legjobb: gyedngélkedő export a KSH friss adataiban

Nem a legjobb: gyengélkedő export a KSH friss adataiban

Közel 10 százalékkal esett az export januárban, a termék-külkereskedelmi többlet pedig 12 millió euró volt úgy, hogy a behozatal 2,3 százalékkal lett magasabb az előző év azonos időszakiénál a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján.

MFOR hírlevél

Friss

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168