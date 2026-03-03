Még drágább lesz a benzin és a dízel is szerdától

Intenzíven elindul az előrejelzett üzemanyagár emelés: szerdától a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5, a gázolajé bruttó 9 forinttal emelkedik majd – írja a Holtankoljak.hu.

Ez köszönhető annak, hogy a Brent olaj jegyzésára 80 dollár felett van hordónként, a forint árfolyama pedig közelít a 330-hoz a dollárral szemben.

2026. március 3-án az alábbi átlagárakon tankolhatunk még:

95-ös benzin: 565 forint/liter

Gázolaj: 594 forint/liter

