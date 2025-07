Még egy dologban füllentett Orbán Viktor Tusványoson

Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

Orbán Viktor szombaton Tusványoson azt is mondta, hogy a Fidesz belső közvélemény-kutatásai alapján a 106 egyéni körzetből jelenleg nyolcvan körzetet megnyernének a kormánypártok. Egy belső kutatás ugyanakkor teljesen másról árulkodik:

Ami a már „hazahozott” pénzeket illeti, az általa említett, 12 milliárd eurós összeg a kohéziós forrásokra vonatkozik. Ugyanakkor összességében ennél jóval több pénz van továbbra is befagyasztva, írja laptársunk , a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.

Orbán Viktor a 34. Nyári Szabadegyetemen és Diáktábor záró napján szombaton az EU által befagyasztott pénzekkel kapcsolatban azt mondta: a „nekünk járó pénz felét – 12 milliárd eurót – már hazahoztuk, az ott van a számlánkon, a magyar gazdaság használja. De a másik felét is haza kell hozni.” Szerinte „az is meglesz, ugyanis az új költségvetés, hétéves költségvetés elfogadása egyhangúságot igényel. És amíg nem kapjuk meg az elmaradt pénzünket, addig nem lesz új európai költségvetés sem”.

