Még egy győzelmet aratott a magyar válogatott

Beállt az elkövetkező hetek menetrendje a kereskedelmi csatornákon, így mindkét adó hagyományosan jól fogadott műsorokkal várja a nézőket esténként. Az RTL-en elsőként érkező ’Nyerő páros – Mit bír el a szerelem?’ 562 ezres átlagos nézettségével továbbra is stabilan teljesít, míg a kereskedelmi szempontból kiemelten fontos, 18-49 éves korcsoportban kifejezetten erős, 244 ezres nézőszám mellett elért 23 százalékos közönségarányával a szegmens második legnézettebb adása lett.

A csatorna másodikként a Survivort küldte harcba, a legendás túlélőshow hazai változata a héten már csak 270 ezres átlagos nézőszámig jutott a teljes lakosság körében – ennél valamivel egyébként jobb eredmény a kiemelt kereskedelmi korcsoportban elért 113 ezres átlagnéző, és 13,5 százalékos közönségarány.

A TV2-n az Ázsia Expressz új évadja ezúttal Amerikában kalandozik, a mindig nagyon népszerű műsor pedig most is hozza a kötelezőt: 618 ezres átlagos nézettségére biztosan nem panaszkodhat a csatorna. A celebvetélkedő a 18-49 évesek körében átlagosan 200 ezer főt mozgatott meg, alulról súrolva a 20 százalékos közönségarányt, azaz ebben a műsorsávban nem tudta legyőzni a párhuzamosan futó Nyerő párost.

Visszatért az ’A nagy ő – The Bachelor’ is, amelyben ezúttal Magyarország egyik leggazdagabb embere, Jákob Zoltán üzletember keresi élete párját. A társkereső a viszonylag késői, fél 10-es kezdés ellenére is nagyot megy, és 533 ezres nézőszámával könnyedén veri a párhuzamosan futó Survivort.

Sportesemények

Talán senkinek nem okoz meglepetést, hogy a hét legnézettebb sporteseménye hazai illetőségű lett, hiszen szombaton a magyar válogatott a szerb csapattal találkozott, az itt elért 2-1-es győzelemmel pedig közvetlenül az Európa-bajnokságra történő kijutás kapujába került – hogy ezt sikerül-e bebiztosítania a csapatnak majd a cikkünk megjelenése után kezdődő Litvánia-Magyarország meccsen derül majd ki.

Szoboszlaiék remekelését a teljes lakosság körében 770 ezren figyelték, amellyel a hét második legnézettebb műsora lett, míg a 18-49-es korcsoportban elért 275 ezer néző és 27,4 százalékos közönségarány a szegmens legjobbja lett, legyőzve a hétvégi szuperprodukciókat is.

A magyar játékosok ünneplik győzelmüket a labdarúgó Európa-bajnoki selejtezők hetedik fordulójában, a G csoportban játszott Magyarország - Szerbia mérkőzés végén. Fotó: MTI/Kovács Tamás

Érdekesség, hogy a legnézettebb műsorok listájára ezúttal bekerült egy kézilabdameccs is, a magyar női válogatott az osztrákoknál vendégeskedett az európai EHF-kupa csoportkörében, és 34-32-re megszerezte a győzelmet. Mindezt 144 ezren nézték a tévéképernyők előtt.

Új érkező hétvégén

Az RTL saját gyártású sorozata, az ’A mi kis falunk’ tovább görgeti új részeit a szombati program nyitányaként, ezúttal 473 ezres nézettséggel, míg a ’The Voice’ 357 ezer főt vonzott a képernyők elé, ezzel pedig csúnyán visszaesett az előző hetekhez képest. Ennek okát nem nehéz megtalálni, hiszen a TV2-re visszatért a celebtáncos ’Dancing With The Stars’, a különösen az idősebb korosztályban erős show 762 ezres nézettséggel köszönt be.

Vasárnap az RTL ismét a ’The Voice’ újabb epizódjával várta a közönséget, az elért 432 ezres nézőszám valamivel jobb a szombatihoz képest, összességében azonban gyengülés az előző hetekhez viszonyítva. A napi győzelem egyértelműen a TV2-nek jutott, hiszen a ’Sztárban sztár leszek!’ 824 ezer embert ültetett a készülékek elé, ezzel pedig a teljes lakosság körében könnyedén behúzta a heti győzelmet.

Így alakult a hét

A 41. héten nem volt kiugróan nagy különbség a csatornák között, az azonban egyértelműnek tűnik, hogy az RTL hétvégén jelenleg nem igazán tud versenyezni a két TV2-s szuperprodukcióval, viszont hétköznapokon a ’Nyerő páros’ magabiztosan hozza a számokat. A 18-49-es évesek körében mért, átlagos napi közönségarányok harcában tehát a TV2 vitte el a pálmát, és 20,4 százalékával megelőzte az RTL által elért 17,1 százalékot.