Még egy jó hír jutott a hétre az autósok felének

Most az alábbi átlagárakkal találkozhatunk a kutakon:

Ahogy arról korábban beszámoltunk, csütörtökön is kisebb változás történt a gázolaj nagykereskedelmi árát tekintve: a dízel ára bruttó 3 forinttal csökkent literenként, a benzin ára ezúttal változatlan maradt.

Pénteken a maihoz hasonlóan ismét a gázolaj nagykereskedelmi ára változik csak, bruttó 3 forinttal csökken, a benzin ára ezúttal is változatlan marad – írja a Holtankoljak.hu.

