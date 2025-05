Még egy kínai autógyár épülhet Magyarországon

Magyar egyúttal leszögezte: ha találnának megfelelő méretű beruházást, akkor mindent megtennének érte, hogy „ez megtörténjen és bebetonozódjon már ebben a ciklusban”. Jelezte: kínai autógyártókkal tárgyalnak elsősorban, és elmondása szerint a több gyártóval is folyó tárgyalásokon nem rosszak a kilátások.

Dél-Magyarország kimaradt abból az ipari boomból, ami az ország többi területét érintette az utóbbi 10-15 évben. Most eljött az ideje annak, hogy rendezzük a Dél-Alföldön és a Dél-Dunántúlon élőkkel szembeni adósságát a magyar államnak, hogy ide nem tudott eddig az ottani gazdasági felzárkózáshoz szükséges mennyiségű és minőségű beruházást irányítani.

