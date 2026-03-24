Még egy nagy adag drágulás jön ennél az üzemanyagnál, piaci árnál

Szerdán csak a gázolaj nagykereskedelmi ára emelkedik bruttó 12 forinttal, a benzin beszerzési ára változatlan marad – írja a Holtankoljak.hu oldal. A különbség a védett árak és a piaci árak között tovább nőtt, a 95-ös benzin esetében már 91 forint literenként, a gázolaj esetében pedig 153 forint egy literre vetítve.

Az aktuális piaci árak így alakultak kedden, szerdán ezekhez képest várható a bejelentett eltérés:

95-ös benzin: 686 forint/liter

Gázolaj: 769 forint/liter

A védett árak nem változtak, így ezek továbbra is:

95-ös benzin: 595 forint/liter

Gázolaj: 615 forint/liter

