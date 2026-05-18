Még egy több tíz milliárdos búcsúajándékot hagyott az Orbán-kormány

Jókora, 45 milliárd forintos keretösszegről szóló szerződést kötött az országos tankönyvellátásért felelős Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (Kello) a saját többségi tulajdonában álló Alföldi Nyomda Zrt.-vel – írja a G7.

Az április végén megkötött megállapodás szerint a következő négy évben az Alföldi nyomtathatja, illetve szállíthatja a tankönyveket a Kellónak, hacsak előbb ki nem merül a 45 milliárd forintos keretösszeg.

A mostani beszerzésre még márciusban írták ki a tendert, amelyre kizárólag az Alföldi Nyomda adott be ajánlatot. A cég ugyanakkor négy alvállalkozót is megjelölt: három másik nyomdát és egy szállítmányozó vállalkozást.

A keretösszeg a korábbi évekhez képest is magas, de a Alföldi Nyomda éves árbevételéhez képest is. Legutóbbi lezárt évében, 2024-ben a társaság 13,8 milliárd forintos árbevételt ért el, amelyből 7,9 milliárd származott a Kellótól.