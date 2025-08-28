2p
Makró Ingatlan

Még el sem indult az Otthon Start, máris drágultak a lakások

mfor.hu

A kereslet miatt emelkednek az árak.

Már egyértelműen látszik az állami 

Kapcsolódó cikk
Van, aki az Otthon Start dupláját is felveheti – már csak ez hiányzott az elszálló lakásáraknak?
" target="_blank">Otthon Start program kereslet- és árfelhajtó hatása: most a fél éve még eladhatatlan lakásokra is van érdeklődés, az ingatlan.com-on pedig az elmúlt két hétben a 90 százalékot közelíti a keresletnövekedés, több helyen egymásra licitálnak a vevők – nyilatkozta Balogh László, az oldal vezető gazdasági szakértője a 24.hu-nak, amit a 444 szemlézett.

Az ingatlan.com adatai szerint az Otthon Start júniusi bejelentése óta a fővárosi kerületekben átlagosan 3,4 százalékkal, a vidéki városokban pedig 5,1 százalékkal drágultak a panellakások – vagyis a piac már a program tényleges szeptemberi indulása előtt rácáfolt azokra a kormányzati kijelentésekre, melyek rémhírnek mondták, hogy a 3 százalékos kedvezményes hitel felverné az ingatlanárakat.

Az árnövekedés általában a külső kerületekben, a panellakások esetében a legnagyobb – az Otthon Startba beépített korlátok miatt a drágább lakásoknál egyelőre kevésbé jelentkezik, abban a szegmensben jellemzően egy-két százalékos. Balogh László szerint egyértelmű jelei vannak annak, hogy egy kereseti hullám kezd kibontakozni, ami magával hozhatja az is, hogy a sorban álló vevők licitálni kezdenek a lakásokra.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Fogy a magyar: júliusban is kevesebben lettünk

Fogy a magyar: júliusban is kevesebben lettünk

Kevesebb ember kevesebb gyereket tud szülni.

Rengetegen robotolnak, mégsem jut egyről a kettőre az ország

Rengetegen robotolnak, mégsem jut egyről a kettőre az ország

Gyerekeket és nyugdíjasokat is számol a KSH.

Kulcsfontosságú gazdasági adat érkezik az ország állapotáról

Kulcsfontosságú gazdasági adat érkezik az ország állapotáról

Jön a munkanélküliség júliusi adata.

Továbbra is csak döcög a magyar gazdaság motorja

Továbbra is csak döcög a magyar gazdaság motorja

Az utóbbi hónapokban a szakértők a magyar gazdaság problémáit elemezve már arról beszéltek, hogy ennél már nem nagyon van lejjebb. A legfrissebb adatok, akár a beruházások, akár az ipari termelést nézve azonban további csökkenést mutattak. Az év végén beinduló gigagyárak ugyan javíthatják az összképet, de gyökeres változást ezek sem fognak hozni.

Hernádi Zsolt elárulta, mi vár Magyarországra a Barátság vezeték nélkül

Hernádi Zsolt elárulta, mi vár Magyarországra a Barátság vezeték nélkül

Aggasztja a helyzet.

Fontos bejelentés érkezett a Barátság kőolajvezetékről

Fontos bejelentés érkezett a Barátság kőolajvezetékről

Részben sikerült a helyreállítás.

Orbán Viktorék felveszik a kesztyűt – milliárdokért pereskedik a kormány

Orbán Viktorék felveszik a kesztyűt – milliárdokért pereskedik a kormány

Elindult a per a Tanács ellen.

A kormányfőt reptető Ungár család körül kivirágoztak a vagyonkezelők

A kormányfőt reptető Ungár család körül kivirágoztak a vagyonkezelők

Schmidt Mária veje is gründolt magának egy vagyonkezelőt, ahol a lánya az ügyvezető.

Régóta várt már ezekre a csónakokra Szalay-Bobrovniczky Kristóf

Fejlődik az eszközpark, már a vízen is.

Megérezzük a benzinkutakon a Barátság elleni támadást?

Megérezzük a benzinkutakon a Barátság elleni támadást?

Csütörtöktől változnak az árak.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Privátbankár.hu Klasszis 2025

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168