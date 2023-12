Még emésztgetjük a CSOK Pluszt, máris itt az újabb kedvezmény

A magyar családokat a januárban induló Napenergia Plusz Program segíti a zöldenergia termelésében, tárolásában és felhasználásában - áll az Energiaügyi Minisztérium lapunkhoz eljuttatott közleményében. A 75 milliárd forintos keretösszegű kiírás modern napelemes rendszerek és energiatárolók együttes telepítéséhez nyújt állami hozzájárulást. Az elnyerhető pályázati forrás a háztartások kiadásainak mintegy kétharmadát fedezheti. A bruttó elszámolásba kerülő családok a nappal megtermelt zöldenergiát este vagy hajnalban használhatják fel például világításra, mosógép üzemeltetésére, vízmelegítésre.

A zöldenergia a magyar gazdaság jövője. Fotó: Depositphotos

A vállalkozások a 62 milliárd forintos METÁROLÓ programban kaphatnak vissza nem térítendő beruházási támogatást és bevételkompenzációt energiatárolók létesítésére és legalább tízéves üzemben tartására. A gazdasági társaságok támogatási kérelmeiket a palyazat.gov.hu oldalon elérhető online felületen nyújthatják be 2024. január 15. és február 5. között. A beérkező pályázatokat a várható műszaki élettartam alapján három ablakban bírálják el. A nyerteseket a legkisebb költség elve, a legalacsonyabb bevételkompenzációs igény alapján választják ki. A támogatott ipari létesítmények a tervezett ütemezés szerint legkésőbb 2026 április végéig kiépülnek. Az új zöldenergia tárolókkal több mint hússzorosára nő a jelenleg összesen mintegy 20 megawattos hazai kapacitás.

A pályázati forráson túl díjkedvezmények is megkönnyítik a vállalatok számára a zöldenergia tárolásához szükséges fejlesztéseket. A létesítmények üzemeltetői 2026-ig mentesülnek a rendszerhasználati díj átviteli díjrészének megfizetése alól, ami kilowattóránként közel 10 forintos megtakarítást jelent. A csatlakozási díjai is megfeleződnek azoknak az ipari beruházóknak, akik új tárolójuk csatlakozási igényét a november végén indult második közzétételi eljárásban jelzik. A díjkedvezmények akár a METÁROLÓ programban biztosított pályázati támogatással is kombinálhatók.

A kormány azon dolgozik, hogy Magyarország a lakásokban, a gépkocsikban és az ipartelepeken egyaránt élen járjon a zöldenergia tárolásában. Az új technológiai korszakban azok az országok válhatnak zöldipari központtá, amelyek korszerű eszközökkel képesek saját célra megtermelni és későbbi felhasználásra eltárolni a tiszta, karbonmentes energiát. A zöldenergia további térnyerése a felszabaduló szén-dioxid kvóták értékesítésével növelheti a költségvetés bevételeit is. Az Energiaügyi Minisztérium folyamatosan keresi a korszerű tárolási megoldások széles körű meghonosításának újabb lehetőségeit.