Még fontosabb a nyelvtudás, ha munkát keres – meglepő fordulat az elvárt nyelvek tekintetében is

A vendéglátás, hotel, idegenforgalom területén alig van olyan álláshirdetés, ahol nem jelölik meg feltételként a nyelvtudást, itt a hirdetések 93,4 százalékban várják el valamilyen idegen nyelv ismeretét. Ezt követi az IT, programozás, fejlesztés 78,4 százalékkal, majd az üzleti támogató központok (SSC) 75,6 százalékkal.

Az egy évvel korábbihoz képest elhúzódik döntésük meghozatala, és jóval több időt is vesz igénybe egy üres pozíció betöltése is.

A német nyelvtudás iránti igény erősödésének oka, hogy az autóipar a magyar gazdaság egyik húzóágazata, amelyben munkáltatóként is kiemelkedő szerepet töltenek be a német gyártók és az őket kiszolgáló beszállítói hálózatok. Emellett jelentős munkavállalói csoportot alkotnak az Ausztriába kivándorló, majd onnan visszatérő magyar munkavállalók, akikre számos munkáltató épít – fejtette ki a közleményben Szigeti Nikoletta, a Profession.hu üzletágvezetője.

Az állásportál felmérése szerint a nyelvismeretet igénylő munkáknál a cégek továbbra is az angolt várják el leginkább, de az elmúlt néhány évben egyre nagyobb igény mutatkozik a németre is. Míg a 2023-ban közzétett, nyelvtudást igénylő álláslehetőségek 57 százalékánál angolt kértek és csak 32 százalékánál németet, addig 2024 óta az angol aránya 48,3 százalékra csökkent, a németé viszont 41,8 százalékra nőtt – ismertette a Profession.hu.

