Még gyorsan kiszórt 1,3 milliárdnyi támogatást a Szerencsejáték Zrt. a választások előtt

A HVG derítette ki, hogy idén márciusban nettó 1,3 milliárd forintnyi szponzorpénzt, valamint támogatást fizetett ki a Szerencsejáték Zrt. leánycége, a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft.

Az összeg 40 százaléka, 530 millió forint a Semmelweis Egyetem Alapítványnak ment, pedig korábban az intézmény csak egy egyszeri, 100 milliós támogatást kapott a vállalattól.

A második legnagyobb összeget a Rogán Antal szomszédjaként emlegetett Csetényi Csaba cége, a Network 360 Reklámügynökség kapta, méghozzá 235 millió forintot.

Harmadik helyre 80-80 millió forinttal a Magyar Ökölvívók Szövetsége, a Nemzetközi cigány- és Világzenei Hálózat Egyesület, valamint a Rózsa Records Kft végzett