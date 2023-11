Még hat magyart sikerült kimenekíteni Gázából

A tárcavezető, aki a Facebookra egy Ferihegyen készített videóban számolt be a magyarok kimenekítéséről elmondta: két hete nyolc magyar állampolgárt már sikerült kijuttatni a rafahi határátkelőn keresztül Egyiptomba, heten akkor a maradás mellett döntöttek, ám azóta többen megsérültek közülük.

A most kimenekített magyarok kisbusszal jutnak el Kairóba, ahol szállásuk biztosított, a diplomáciai képviselet dolgozói pedig elvégzik a szükség papírmunkát, így a héten meg is érkezhetnek Magyarországra menetrend szerinti járattal. "Egy magyar állampolgár úgy döntött, hogy ott marad Gázában. Neki is lehetősége lett volna ma eljutni a rafahi határátkelőhelyre, s átlépni, ő azonban a felajánlott lehetőség dacára úgy döntött, hogy marad. Vele természetesen kapcsolatot fogunk tartani az elkövetkezendő időszakban is" - közölte Szijjártó, aki egyébként a felvétel idején épp Marokkóból tért vissza Budapestre.

(MTI)