Még idén dönthet a parlament az ingyenes készpénzfelvétel bővítéséről

Megszavazta a parlament gazdasági bizottsága az ingyenes készpénzfelvétel bővítéséről szóló törvényjavaslatot csütörtökön – írja közösségi oldalán Witzmann Mihály. A siófoki választókerület fideszes képviselője elmondta: az Országgyűlés még idén dönthet a javaslat sorsáról.

A javaslat szerint a havi két alkalommal igénybe vehető ingyenes készpénzfelvétel maradna, az összeg azonban a jelenlegi 150 ezer forintról 300 ezer forintra nőne. A 150 ezer forintos felső korlátot 2014-ben állapította meg a kormány, de azóta a halmozódó infláció hatására egyre növekvő igény mutatkozott a lehetőség bővítésére.