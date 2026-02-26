4p
Még jól is járhat Orbán Viktor az Ukrajnának szánt segítség blokkolásával?

Kaphat valamit Brüsszeltől, ha beadja a derekát. Több opciót is mérlegelnek az unióban a magyar vétó feloldására.

Brüsszelben továbbra is komoly fejtörést okoz, hogy miként vegyék rá Orbán Viktort arra, hogy mégiscsak vonja vissza a vétóját a korábban már általa is elfogadott, de a Barátság vezeték leállása nyomán most parkolópályára állított 90 milliárd eurós, Ukrajnának szánt uniós hitelcsomag ügyében. (A kőolajvezetéken január vége óta szünetel a szállítás Magyarország és Szlovákia irányába, miután orosz támadás érte azt. A magyar kormány szerint Kijev politikai okokból nem indította még újra a szállítást, Kijev szerint még javítják a vezetéket.)     

A pénz nélkül Ukrajna nagyon komoly finanszírozási problémákkal szembesülhet már a tavasz folyamán, de a Politico brüsszeli hírlevele szerint egyelőre nincs pánikhangulat uniós körökben, ahol több forgatókönyvet is mérlegelnek a helyzet megoldására.

Az unió „így vagy úgy”, de el fogja juttatni a támogatást Ukrajnának. Léteznek lehetőségek, amelyeket vizsgálnak, de részletekről egyelőre korai lenne beszélni – mondta lényegében Paula Pinho, az Európai Bizottság szóvivője szerdán.

De mik lehetnek ezek a lehetőségek? Úgy tűnik, hogy ezúttal nem próbálják meg Orbán Viktort valamilyen kétes megalapozottságú jogi eszközzel megkerülni, és nem is csak a puszta nyomásgyakorlást vetnék be, hanem valamivel megédesítenék a pirulát a magyar miniszterelnök számára. 

A Politico négy lehetőséget sorol fel. Az első az, hogy az unió visszatérne a befagyasztott orosz vagyonok felhasználásának korábban legfőképpen Belgium ellenállásán elbukott tervéhez – ennek azonban kicsi az esélye, hiszen több hónapig tárgyaltak erről az ősszel, eredménytelenül.

A második lehetőség találni mégiscsak valami jogi lehetőséget az uniós jogban, amelynek alapján ki lehet mondani, hogy az Orbán-kormány jogellenesen blokkolja az egyszer már elfogadott pénzügyi csomag folyósítását. Csakhogy még ha van is valahol valamilyen apróbetűs rész az uniós szerződésekben, egy jogi eljárás évekig tarthatna.

„Nincs idő a jogi opcióra”

- fogalmazott egy uniós diplomata.

Marad tehát Orbán Viktor meggyőzése valamilyen formában, azzal együtt is, hogy Brüsszelben is tisztában vannak azzal, hogy ezt a magyar miniszterelnök kulcsfontosságú győzelemként adhatja el a választási kampány hajrájában.

Az egyik megoldás az lehetne, hogy ráveszik Ukrajnát, indítsa újra a Barátság vezetéket, és adjon biztosítékokat arra, hogy továbbra is érkezni fog az orosz olaj Magyarországra (és Szlovákiába). Kérdés persze, hogy a vezeték valójában működőképes-e, és ha nem, mennyi idő lenne kijavítani (az ukránok korábban február 26-ra ígérték a vezeték javításának befejezését, de Zelenszkij szerdán arról beszélt, hogy hosszabb idő lesz a javítás), és hogy egy háborúban álló, orosz támadásokat elszenvedő országban ez mennyire ellenőrizhető.

További lehetőségként az is felmerült, hogy az Európai Bizottság kicsit megolajozza a Magyarország által a SAFE uniós védelmi hitelkretből igényelt összegek folyósítását. A magyar kormány 16 milliárd eurót igényelt a keretből, de a bizottság két másik ország mellett a magyar felhasználási tervet sem fogadta még el. Egyes uniós diplomaták szerint egyébként is itt van a kutya elásva, a magyar kormány elsősorban pénzhez akar jutni. Ez egy olyan kompromisszum lenne, amellyel a magyar kormány megőrizheti az unió és Ukrajna feletti győzelem látszatát, miközben stratégiailag is jól jönnek az uniós források a gyengélkedő magyar gazdaságnak.

„Hát nem ez az, amit Orbán mindig is akar a végén?”

- tette fel a kérdés egy uniós diplomata.

Utolsó opcióként az is felmerült, hogy kérnek egy szívességet Donald Trumptól. Az amerikai elnök valószínűleg egy telefonhívással rá tudná venni Orbán Viktort, hogy hagyjon fel a pénzügyi segítség akadályozásával – csakhogy kérdés, hajlandó lenne-e erre és mit kérne cserébe.

 

