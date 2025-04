Még kaotikusabb a helyzet, ami magyar szempontból is eléggé problémás

A Reuters felfedezett bizonyos biztató jeleket. Például Kína felmentést adott az Egyesült Államokkal szemben bevezetett 125 százalékos büntetővámja alól bizonyos termékeknek. Ezek közé tartoznak a gyógyszerek. Emellett állítólag fontolgatják a vakcinák, bizonyos vegyi anyagok és a repülőgép-hajtóművek kivétellé tételét is.

Hozzátettek azonban valamit, ami megkérdőjelezi a siker esélyét. Trump fog döntetni arról, hogy tovább folytassák-e a tárgyalásokat vagy sem. Peter Zeihan geostratégiai szakértő nem vár új kereskedelmi megállapodásokat, mert ezeknek az a természete, hogy minden egyes esetben sok száz szakértő évekig tárgyal róluk. Jelen esetben ezek a szakértők nem látszanak a színen. A fő tárgyalóknak, leginkább Bessentnek őket is helyettesítve kellene eredményeket elérniük.

A Reuters értékelése szerinte az adok-kapok növeli a gazdasági bizonytalanságot, ami körülveszi Trump kiszámíthatatlan vámpolitikáját. Ez a helyzet nem csupán Kína körül, hanem tucatnyi további ország körül is, amelyek igyekeznek tárgyalni az amerikai kormánnyal annak érdekében, hogy elkerüljék az őket érintő brutális büntetővámokat. Az egyeztetésekre jó lehetőséget biztosít a Nemzetközi Valutaalap (IMF) és a Világbank éves konferenciája, amire Washingtonban áramlottak a két szervezet tagországainak pénzügyminiszterei és jegybankelnökei. A Trump-adminisztrációnak azok a tagjai, élükön Scott Bessent pénzügyminiszterrel, akik szerint a kormány tarifapolitikája valójában tárgyalási alap új kereskedelmi megállapodások létrehozására, sikeres egyeztetésekről számolnak be.

További mondanivalójának lefordításához a mesterséges intelligenciát kellett segítségül hívni, hátha végtelen tudásával ő megérti, mit akart mondani az elnök. „Szabadítsátok fel Kínát. Hadd menjünk be és dolgozzunk Kínában” – mondta. „Az nagyszerű lenne. Az nagy győzelem lenne, de még abban sem vagyok biztos, hogy ezt kérni fogom, mert nem akarják, hogy megnyíljon.”

Nem könnyű kiigazodni az amerikai elnök mondatain Fotó: Depositphotos Trump a Ferenc pápa temetésére tartó Air Force One fedélzetén még azt az elméletét is megosztotta a sajtómunkásokkal, hogy győzelem lenne, ha Kína megnyitná a piacait az amerikai termékek előtt, és az onnan származó importra bevezetett új vámtarifák elérhetik ezt a célt.

Tovább erősödött a gazdasági bizonytalanság, miután Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke és a kínai kormány egymásnak homlok egyenest ellentmondóan nyilatkozott a Washington és Peking között folyó kereskedelmi tárgyalásokról – írta a Reuters. Márpedig ez a világgazdaság minden szereplőjére nézve, így a magyar gazdaság jövőbeni teljesítményére is kedvezőtlen hatással van.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!