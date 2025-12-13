Még legalább 15 év kormányzásra készül Orbán Viktor

Orbán Viktor a Digitális Polgári Körök háborúellenesnek nevezett gyűlésén vett részt Mohácson szombaton. Egyebek mellett arról is beszélt: azt vállalták, hogy megőrzik a nyugdíjak értékét, ugyanakkor ezeket az ellátásokat nem tudják olyan ütemben emelni, mint ahogyan a fizetések bővülnek, leginkább azért, mert az utóbbi nem az állam, hanem a magángazdaság döntése.

A miniszterelnök szerint a 13. és a 14. havi kifizetés valójában nyugdíjemelés – ez derül ki az MTI tudósításából. Arról is beszélt, egyensúlyt kell tartani a gazdasági növekedés serkentése, a fiatalok támogatása és az időseknek adott pluszjuttatások között „úgy, hogy közben egyébként nem vagyunk valami gazdagok”. Majd leszünk, csak most még nem tartunk ott, mert még csak 15 éve kormányzunk.

Majd, amikor a harmincadikhoz érünk, egészen máshogy fogunk beszélni

- jegyezte meg a miniszterelnök, aki megemlítette, a terve az, hogy a jövőben nem hitelt veszünk fel, hanem mi fogunk kölcsönt adni.

Beszélt arról is: szerinte a befagyasztott orosz vagyon eltulajdonítása hadüzenet (bár erről nincs szó: a vagyon befagyasztását hosszabbították meg – a szerk.) Elmondta: a magyar devizatartalék is Belgiumban van; ha az oroszokéhoz hozzányúlnak, akkor Magyarországnak is el kell gondolkodnia, hogy jó helyen van-e ott a tartalék.

Orbán Viktor miniszterelnök a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen, mellette Andor Éva, a TV2 műsorvezetője a mohácsi Városi Sportcsarnokban 2025. december 13-án.

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

„A mi világképünkbe pedig nem fér bele Bokros Lajos”

Egy kérdésre válaszolva azt is elmondta: szerinte az állampolgárok három dolgot akarnak a gazdaságtól: hogy legyen fedél a fejük fölött, hogy legyen munkalehetőség, ezen felül tisztességes öregkort. Bokros Lajos ezt a hármat nem akarja, a pénzünket akarja, mert olcsó hitelt nem akar adni a fiataloknak, a munkaalapú gazdaságot marhaságnak tartja, a nyugdíjasok meg boldoguljanak, ahogy tudnak – jegyezte meg.

Hozzátette: „ott” nem egyszerűen más gazdaságpolitikai eszközökben hisznek, hanem mást gondolnak arról, hogy mire való a gazdaság. Szerinte a gazdaság ugyanis nem arra való, hogy pénzt csináljanak benne a legtehetségesebbek, hanem hogy a mindannyiunk számára elegendő biztonságot adó tér jöjjön létre. Mi nem férünk bele Bokros Lajos világképébe, a mi világképünkbe pedig nem fér bele Bokros Lajos – fogalmazott.

Bokros Lajos azért került szóba, mert a napokban a Klasszis Klub élő adásában arról beszélt: a legnagyobb probléma, hogy Magyarországon nincs jogállam. Bokros Lajos a magyar adórendszert teljesen torznak, piac- és növekedésellenesnek nevezte. Hogy valójában mit mondott a korábbi pénzügyminiszter, azt vágatlanul itt nézheti meg >>.