Még maradt 8 milliárd forint a kormány kasszájában, kinek kell?

Egy éve indult a vállalati e-autó program: 2024. február 5. óta pályázhatnak a hazai gazdasági társaságok állami hozzájárulásra tisztán elektromos személygépkocsi, kisteherautó vagy kisbusz beszerzéséhez – közölte az Energiaügyi Minisztérium (EM) a közösségi oldalán szerdán.

A tájékoztató szerint a 30 milliárd forintos keretösszegből több mint 22 milliárd forintra érkezett be már igény. A fennmaradt forrásmennyiségből 2025 március végéig kérhetnek támogatást a cégek.

Kiemelték: az elektromos autók helyi légszennyezés és zajterhelés nélkül használhatók, üzemeltetésük és karbantartásuk olcsóbb, mint benzines-dízeles társaiké. Elterjedésük a környezet megóvása mellett a települési életminőséget is javítja, vállalkozásaink versenyképességét is erősíti – tették hozzá. A legnagyobb szennyezők közé tartozó ágazat zöldítésének köszönhetően a korábbi évek folyamatos növekedése után 2023-ban 7 százalékkal csökkent a közlekedés kibocsátása üvegházhatású gázokból.

A kormány két programban összesen 60 milliárd forinttal támogatja a környezetkímélő autózás térnyerését. A vidéki töltőhálózat fehér foltjainak felszámolását 28 milliárd forintos pályázat segíti az országos lefedettség mielőbbi elérése érdekében – írták.

A tárca közölte, hogy a hazai gazdasági társaságok egy esztendeje igényelhetnek az akkumulátor kapacitása és a járműkategória függvényében gépkocsinként 2,8-4 millió forintot zöldautók beszerzéséhez. Egy cég a foglalkoztatottainak számához is igazodva 2,8-64 millió forint támogatást kaphat flottája klímabarát korszerűsítéséhez.

A program indulása óta eltelt egy évben 4871 vállalkozás kért összesen 22,2 milliárd forintot 5727 gépkocsi megvásárlásához. Több mint 3800 pályázó számára már megítéltek és szerződésekben le is kötöttek 17,4 milliárd forintot. Az érdeklődők harmadának pedig mostanáig ki is fizettek összesen több mint 7 milliárd forintot. Az igénylők több mint háromnegyede személyautót szerez be a támogatással. A márkák népszerűségi rangsorát a BYD vezeti 1378 darabbal, a típusokét pedig a Tesla Model Y 548 darabbal – összegezték.

A tárca szerint a kapcsolódó iparfejlesztések nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy Magyarország megszilárdítsa a hazai gazdasági és exportteljesítményben, foglalkoztatásban egyaránt meghatározó jelentőségű autóiparban kivívott pozícióját. Hazánk már most a szűk európai élmezőnybe tartozik a lítium-ion akkumulátorok gyártókapacitásában, a következő időszakban várható lendületes bővülés egyik fő haszonélvezője lesz – olvasható a bejegyzésben.

(MTI)