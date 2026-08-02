Még mindig komoly bérszakadékok tátonganak Magyarországon – A hét ábrája

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 2026 első negyedévében továbbra is jelentős különbségek mutatkoztak a bruttó átlagkeresetekben az ország egyes térségei között – derült ki a nemrég megjelent legfrissebb, első negyedéves magyarországi adatokra vonatkozó Fókuszban a vármegyék kiadványból.

A keresetekre vonatkozó statisztika a teljes munkaidőben alkalmazásban állók fizetési helyzetét mutatja be a munkáltató székhelyének elhelyezkedése alapján, így jól kirajzolódnak az egyes régiók és vármegyék közötti eltérések. Ez a hét ábrája:

A rangsort Budapest vezeti, ahol az első negyedévben a bruttó átlagkereset elérte a 968 733 forintot, ami messze meghaladja az ország többi térségében mért értékeket. A fővárost a vármegyék közül Győr-Moson-Sopron követi 769 356 forintos, majd Komárom-Esztergom 741 289 forintos, valamint Fejér vármegye 724 773 forintos bruttó átlagkeresettel. A 700 ezer forintos határt még Tolna vármegye (706 463 forint) is átlépte, míg Vas vármegye (699 969 forint) közvetlenül ez alatt maradt.

A lista másik végén Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye áll, ahol a bruttó átlagkereset 596 358 forint volt. Szintén alacsonyabb átlagkeresetet mértek Békés vármegyében (597 505 forint), Zala vármegyében (627 960 forint), Nógrád vármegyében (631 920 forint), Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében (633 290 forint), valamint Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében (634 904 forint).

A középmezőnybe tartozik többek között Pest vármegye 689 139 forintos, Heves vármegye 690 510 forintos, Hajdú-Bihar vármegye 676 991 forintos, Veszprém vármegye 675 880 forintos és Csongrád-Csanád vármegye 674 789 forintos bruttó átlagkeresettel. Baranya (664 483 forint), Bács-Kiskun (663 046 forint) és Somogy vármegye (635 275 forint) szintén az országos mezőny közepén helyezkedik el.

Nagyok a területi eltérések

A főváros és a legalacsonyabb értéket mutató vármegye között több mint 372 ezer forintos különbség figyelhető meg, ami jól érzékelteti a területi bérkülönbségek nagyságát. A magasabb átlagkeresetek jellemzően a gazdaságilag fejlettebb, erősebb ipari és szolgáltatói központokkal rendelkező térségekben jelennek meg, míg az ország keleti és déli vármegyéiben alacsonyabb bruttó átlagkereseteket regisztrált a KSH.