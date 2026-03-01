Még mindig komoly bérszakadékok tátonganak Magyarországon – A hét ábrája

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) február 20-án tette közzé a decemberi kereseti adatokat, amelyek szerint a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 789 200, a nettó átlagkereset 548 900 forint volt. A bruttó átlagkereset 8,5, a nettó átlagkereset 9,8, a reálkereset pedig 6,3 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbit.

Kapcsolódó cikk Gyenge volt az év végi bónuszosztás, és ez a fizetési adatokon is látszik A reálkeresetek idén 6-7 százalékkal nőhetnek.

A tájékoztatóból az éves bérszínvonal is kiderült, e szerint január és december közt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 705 ezer forint, a nettó átlagkeresete 486 800 forint volt. A bruttó átlagbér 9 százalékkal, míg a nettó 9,4 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakának adatát.

Nagyok a különbségek

A KSH adatbázisában vármegyei lebontásban is találtunk kereseti adatokat, ezekből pedig egyértelműen az rajzolódik ki, hogy 2025-ben sem tűntek el a vármegyék közti jelentős bérkülönbségek – a hét ábrájában ezúttal ezt mutatjuk be:

A 2025-ös havi bruttó átlagbérek adatai alapján továbbra is markáns különbségek látszanak az egyes vármegyék között. Budapest toronymagasan vezet 851 211 forintos átlaggal, amely messze meghaladja az országos mezőnyt. A főváros és a legalacsonyabb értéket mutató Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye (523 437 forint) között mintegy 327 774 forintos különbség húzódik, ami nagyjából 63 százalékos eltérést jelent. Kíváncsi arra, hogyan élnek a legszegényebb magyarországi járásokat képviselő politikusok? Ebben a cikkünkben részletesen foglalkoztunk a témával:

Kapcsolódó cikk Gazdagodtak a legszegényebbeket képviselő magyar politikusok A képviselői vagyonnyilatkozatokban kutakodtunk.

A felső kategóriában Budapest után Győr-Moson-Sopron (737 115 forint) és Komárom-Esztergom (696 992 forint) következik, vagyis a legerősebb béradatokat továbbra is az iparilag fejlett, nyugat-dunántúli térségek hozzák. A 650 ezer forintos határt egyébként összesen öt terület lépte át – a főváros mellett Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Fejér és Tolna vármegye.

Végül érdekesség az is, hogy a bruttó átlagbérek nem azonos mértékben növekedtek minden vármegyében, ugyanis három olyan vármegye is akadt, amelyben 10 százalék felett nőttek a fizetések:

Tolna vármegye – 10,59 százalék Baranya vármegye – 10,21 százalék Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye – 10,06 százalék

Legkevésbé Győr-Moson-Sopron és Pest vármegyében emelkedtek a bérek, 2025-ben ezen területek lakói kevesebb mint 8 százalékkal kerestek többet, mint egy évvel korábban.