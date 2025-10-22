Még mindig nincs gyanúsítottja az MNB-alapítványok botrányának

A hvg.hu vette észre Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész Lukács László országgyűlési képviselő írásbeli kérdésére adott válaszát az MNB-botrány kapcsán. A legfőbb ügyész úgy fogalmazott:

a nyomozó hatóság a tényállások tisztázásához szükséges eljárási cselekményeket folyamatosan végzi, az ügyekben gyanúsítotti kihallgatásokra még nem került sor.

A cikk szerint válaszában Nagy Gábor Bálint annyit árult el, hogy KR Nemzeti Nyomozó Iroda különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés, valamint különösen jelentős értékre elkövetett pénzmosás miatt folytat nyomozásokat.