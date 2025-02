Még mindig őszinte Orbán Viktor mosolya? Brutális vámokat vetne ki Európára Trump

Donald Trump amerikai elnök helyi idő szerint szerdán bejelentette, hogy megszületett a döntés arról, hogy kormánya „általában véve” 25 százalékos vámot vet ki az európai árukra és ezt hamarosan be is jelentik. Az Európai Bizottság határozott reagálást ígért rövid időn belül.

Trump azt mondta, a vám az

vonatkozik majd. Az amerikai elnök azt kifogásolta, hogy Európa nem importál amerikai autókat és mezőgazdasági termékeket.

BREAKING: Donald Trump says he will impose 25% tariffs on imports from the EU:



“I love the countries of Europe. I'm from there at some point, a long time ago, right? But indirectly. Pretty directly too, I guess…The EU was formed to screw the United States”. pic.twitter.com/vtZQ2KA8G7