Még mindig sokan kivárnak a lakásépítéssel

A megkérdezettek csaknem 80 százaléka tervez idén kisebb nagyobb építési munkákat, 56 százalékuk olyan volumenűt, amihez mesterek bevonása is szükséges. A szakembert igénylő feladatot tervezők 44 százaléka már az első félévben, többségük csak a másodikban képzeli el a kivitelezést.

„Ez az érdeklődés a külső körülmények javulásának köszönhető. Az infláció a jegybanki célsávba olvadt, az építőanyag árak a mélyponton vannak, a kamatok esnek és megjelent a CSOK+ is, mégis vannak hátráltató tényezők” – mondta Juhász Attila az Újház Piramis Építőház tulajdonos ügyvezetője, az Újház Zrt. igazgatóságának elnöke.

Van elég anyag, de nincs elég pénz. Depositphotos

Szerinte az egyik probléma a kivárás. „A lakosság egy átfogóbb, nemcsak a gyereket vállalókra kiterjedő építési, felújítási, vagy energiahatékonysági támogatásra vár. A támogatás Magyarországon mindig erős ösztönző, ez jól látható az adatokból is: ahogy bejelentették a CSOK+-t tavaly ősszel, azonnal megnőtt a kiadott építési engedélyek és építkezés bejelentések száma, egyetlen negyedév leforgása alatt 4000-ről 6600-ra. A Piramis korábbi kutatási is azt mutatták, hogy már egy 2-5 milliós plafonnal rendelkező 50 százalékos építési/felújítási támogatás is rendkívüli érdeklődésre tartana számot.

A másik probléma, hogy a magyar építőipari szakemberek általános megítélését sok esetben bizalmatlanság lengi körül. A várható nehézségeket taglaló kérdésre több válasz is adható volt, az 1200 válaszadó pedig összesen majdnem 4000, azaz fejenként átlagosan több mint 3 problémát jelölt meg a kivitelezőkkel kapcsolatban. Ezek között vezettek a vállalási határidők túllépése, a rejtett költségek, de 3. legtöbbször említett probléma (eltűnik a szakember, és vissza sem hív) is a válaszadók kétharmadánál (812) jelentkezett.

Arra a kérdésre, hogy milyen szempontok szerint választasz építőipari szakembert, első helyen a referenciát és ajánlásokat említették a válaszadók, és csak második helyen a munkadíjak mértékét. Juhász Attila szerint ez is visszaigazolja, hogy a megrendelőknek ugyan fontos szempont a döntésüknél a munkadíj mértéke, ám ennél is előbbre sorolják a megbízhatóságot.