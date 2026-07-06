Még mindig tartanak a nyugdíjasok mézeshetei

Havi szinten 525 forintos, 1,9 százalékos áremelkedést mértünk a nyugdíjasok által jellemzően vásárolt élelmiszereknél a hazai hipermarketláncoknál, így július elején az Mfor Nyugdíjas Árkosár értéke 28 047 forintra emelkedett.

(A grafikon a cikk közzététele óta frissülhetett!)

Az egy hónap alatt tapasztalt emelkedés azonban nem olyan jelentős, hogy az éves alapon számított Mfor Nyugdíjas Árkosár-indexet jelentősen megváltoztassa, annak értéke a második nyári hónap elején mínusz 7,3 százalék volt. Ez forintokban számítva azt jelenti, hogy a szépkorúak átlagosan 2203 forinttal olcsóbban intézhetik el havi nagybevásárlásukat, mint tavaly ilyenkor.

(A grafikon a cikk közzététele óta frissülhetett!)

A kormányzat egyelőre – a kereskedők lobbija ellenére – nem vezeti ki a 2025. március közepén bevezetett árrésstop intézményét annak ellenére sem, hogy még maga Varga Mihály jegybankelnök is úgy vélekedett,

„az árrésstop megszüntetése nem veszélyeztetné az árstabilitást”.

Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, az intézkedés kivezetését akkor lehet megfontolni, ha az inflációs mutató továbbra is tartja a csökkenő tendenciát.

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Vagyis továbbra is igaz az az állítás, hogy

a hipermarketláncok az árrésstopon felül további árcsökkentést is végre tudtak hajtani,

ennek oka többek közt a forint erősödése.

A június eleji prognózisunknál csupán hajszálnyival lett magasabb a havi áremelkedés, így az éves szintű árcsökkenés mértéke nem az általunk várt 7,5-9 százalékos sávba esett, hanem épp csak fölötte (7,3 százalék) alakult.

Tavaly augusztusra jelentős áresést mértünk a hazai hipermarketláncok élelmiszerei körében, így nem vállalunk különösebb kockázatot, ha azt mondjuk, az Mfor Nyugdíjas Árkosár-index jelentős mértékben fog emelkedni, de még bőven a negatív tartományban marad. A mintázat alapján minden évben nyáron tapasztalható egy jelentősebb havi szintű árcsökkenést, ez tavaly júliusról augusztusra, az azt megelőző években augusztusról szeptemberre következett be. Most az élelmiszeripart is sújtó hőhullám miatt szinte biztosan nem várható áresés, így úgy véljük, az Mfor Nyugdíjas Árkosár-index augusztusi értéke mínusz 4,4 és mínusz 2,7 százalék között fog alakulni egy hónap múlva. Jelenleg azt jósoljuk, az index az év vége felé vehet fel ismét nulla körüli vagy pozitív értéket.

A szintén a Klasszis Médiához tartozó laptársunk, a Privátbankár Árkosár-felmérése a teljes árkosárra vonatkoztatva ide kattintva olvasható. >>>

Módszertan A Privátbankár immár több mint 19 éve elvégzett Árkosár-felmérésére támaszkodva állítottuk össze az Mfor Nyugdíjas Árkosarát, mely azt hivatott bemutatni, hogy mennyibe kerül egy nyugdíjas havi bevásárlása. Egy aktív-, valamint egy nyugdíjaskorú fogyasztói kosara ugyanis eltér egymástól: bizonyos termékeket nagyobb, míg másokat egyáltalán nem, vagy kisebb mennyiségben vásárolnak idős honfitársaink.



A termékek meghatározásához a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) életszínvonal statisztikáját hívtuk segítségül, mely egyik táblája mennyiségek szerint tartalmazza, hogy miből mennyit vásárol egy nyugdíjas háztartás egy évben, ezt pedig elosztottuk a hónapok számával. Ez alapján állítottuk össze a 21 termékből álló nyugdíjas kosarunkat, melyben a legnagyobb mennyiségben vásárolt alapvető élelmiszerek szerepelnek. Ehhez súlyozva társítottuk a három nagy hipermarket árait laptársunk adatbázisából. Így nemcsak arra kapunk választ, hogy idős honfitársaink melyik hipermarketben mennyiért tudják beszerezni az élelmiszereket, de ennek átlagát véve az is kiderül, mennyit kell fizetniük egy havi nagybevásárlásért.



Egyben felhívjuk a figyelmet, hogy az Mfor Nyugdíjas Árkosár-felmérés csak a hipermarketláncokban megvásárolható élelmiszertermékek árát vizsgálja, azaz nem alkalmas általánosságban a nyugdíjak reálértékének megállapítására.



Nyugdíjas Árkosarunkat egészen 2020 januárjáig visszamenőlegesen is kiszámoltuk, ez lehetőséget ad arra, hogy egy, a mindennapokban érzékelhető árindexet számoljunk.

Meghökkentő számok

Június elejéhez képest a nyugdíjasok árkosarában egyaránt két-két terméknek az ára vált legalább 10 százalékkal alacsonyabbá, illetve magasabbá. A jeges teáért 12,2 százalékkal, míg a tojásért kereken 10 százalékkal kell kevesebbet a kasszánál hagyni. Ezzel szemben az alma 10,9 százalékkal, a burgonya pedig 29,4 százalékkal került többe, mint egy hónapja.

Éves összevetésben pedig

nem is találtunk olyan élelmiszert, melynek ára a nyugdíjasok árkosarán belül legalább 10 százalékkal nőtt volna.

A legnagyobb drágulást (5,7 százalék) a margarin produkálta.

A legalább 10 százalékkal olcsóbbá vált termékek listája viszont szép hosszú, a 21 tételből álló élelmiszerlista harmada ide tartozik:

a sertésmájas 45,1 százalékkal,

az alma 34,6 százalékkal,

a narancslé 26,4 százalékkal,

a tejföl 17,5 százalékkal,

a krumpli 17,2 százalékkal,

a cukor 11,6 százalékkal,

a tej 10,2 százalékkal

vált olcsóbbá tavaly július elejéhez képest.

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Jót tesz az árstabilitás

Tizenkét hónapra visszatekintve tehát a nyugdíjas árkosár élelmiszerei 7,3 százalékkal lettek olcsóbbak, míg az idősek ellátásai 7,3 százalékkal (a 14. havi nyugdíj egyheti része nélkül 5,3 százalékkal) emelkedtek.

Ha két évre nézünk vissza, akkor azt tapasztaljuk, az idősek által jellemzően vásárolt élelmiszerekért 1,4 százalékkal kevesebbet kell fizeti a hipermarketekben, ezzel párhuzamosan a nyugdíjak összege 10,7 százalékkal (a 14. havi nyugdíj negyedét figyelmen kívül hagyva 8,6 százalékkal) nőtt.

Hároméves időtávon a nyugdíjasoknak nagyjából a mostani összeget kellett kifizetniük az élelmiszerekért, az árcsökkenés mértéke 0,4 százalék volt. Eközben a nyugdíjak 21 százalékkal (a 14. havi nyugdíj nélkül 18,7 százalékkal) lettek magasabbak.

Ha négy évre tekintünk vissza, akkor 10,9 százalékos áremelkedést tapasztalunk, míg az időseknek 51,1 százalékkal magasabb összeget visz ki a postás.

Ötéves intervallumon 45,3 százalékkal kell mélyebben a pénztárcába nyúlniuk az időseknek a hipermarketek pénztárainál, ám a havi ellátásuk 70,6 százalékkal (a 13. és 14. havi juttatás nélkül 57,5 százalékkal) lett magasabb.

Ha az elmúlt hat évet vizsgáljuk, akkor az 55 százaléknyi áremelkedéssel a nyugdíjak 81,5 százalékos (a 13. és 14. havi nyugdíjtól eltekintve pedig 64,2 százalékos) növekedése áll.