Még mindig tudott kevesebb magyar gyerek születni

Egy magyar nő átlagban már csak 1,34 gyereket szül. A népességfogyás megállításához 2,1-et kéne nagyjából. Itt vannak a KSH legfrissebb adatai.

Az előzetes adatok szerint 2026 januárjában 6216 gyermek született, és 12 061 fő halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 2,8, a halálozásoké 7,4 százalékkal mérséklődött, míg a házasságkötéseké 31 százalékkal emelkedett.

2026 januárjában:

  • 6216 gyermek született, 2,8 százalékkal, 180-nal kevesebb, mint 2025 januárjában. Ezer 15–49 éves nőre 36,1 élveszületés jutott, 0,6 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban.
  • A teljes termékenységi arányszám egy nőre becsült értéke 1,34, ez egy évvel korábban 1,35 volt.
  • 12 061 fő vesztette életét, 7,4kal, 962-vel kevesebb az egy évvel korábbinál.
  • A természetes fogyás a 2025. januári 6627-tel szemben 5845 fő volt.
  • 2100 pár kötött házasságot, 31 százalékkal, 497-tel több, mint egy évvel korábban.
  • Ezer lakosra 7,7 élveszületés és 15,0 halálozás jutott. Az élveszületési arányszám 0,2, a halálozási arányszám 1,1 ezrelékponttal alacsonyabb volt, mint 2025 januárjában. Az ezer lakosra jutó természetes fogyás 0,9 ezrelékponttal, 7,3 főre csökkent. Ezer élveszületésre 4,3 csecsemőhalálozás jutott, amely 2,5 ezrelékponttal magasabb az előző év azonos időszakiénál. Ezer lakosra 2,6 házasságkötés jutott, 0,6 ezrelékponttal több, mint egy évvel korábban.

Élveszületések és halálozások az elmúlt időszakban
Fotó: KSH

2025. február és 2026. január között:

  • 71 820 gyermek született, 7,0 százalékkal, 5417-tel kevesebb a megelőző 12 havinál.
  • 123 238-an haltak meg, 4,0 százalékkal, 5176-tal kevesebben, mint a megelőző 12 hónapban.
  • 47 097 pár kötött házasságot, 1,3 százalékkal, 609-cel több a megelőző 12 havinál.
  • Ezer lakosra 7,6 élveszületés és 13,0 halálozás jutott. Az élveszületési és a halálozási arányszám is 0,5 ezrelékponttal alacsonyabb volt, mint a megelőző 12 hónapban. A házasságkötési arányszám 5,0 ezrelék volt, 0,1 ezrelékponttal magasabb, mint a korábbi időszakban.

