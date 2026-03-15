Még most kell gyorsan repülőjegyet venni?

A Hormuzi-szoros lezárása miatti olajellátási zavarok, illetve az ennek hatására bekövetkezett üzemanyagár-emelkedés hatására az ázsiai légitársaságok után immár több európai légitársaság is bejelentette, hogy emeli az árait – írja a 444 az AP hírügynökség nyomán.

A skandináv SAS után az Air France-KLM jelentette be, hogy nagyjából 50 euróval növelik az áraikat a hosszútávú járatokon.

Azonban ez még csak a kezdet lehet, amennyiben nem következik be gyors változás a Közel-Keleten. A kerozin ára ugyanis az Irán elleni izraeli-amerikai csapások kezdete óta a hordónkénti 85-90 dollárról a 150-200 dolláros szintre emelkedhet, a légitársaságok költségeinek pedig nagyjából negyedét-ötödét teszi ki a repülőgépek tankolásának ára.