Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Még Nagy Mártonékat is meglepte, ami a 3 százalékos hitel körül történt

mfor.hu

Tolonganak a vállalkozók az új hitelért.

A várakozásoknál is nagyobb a vállalkozói érdeklődés a 3 százalékos fix kamattal elérhető hitelek iránt, már mintegy 1100 igény érkezett 54 milliárd forint értékben – mondta Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) szóvivője az M1 aktuális csatornán szerdán.

Felidézte, hogy a kis- és középvállalkozások (kkv) számára a Széchenyi Kártya Programon keresztül elérhetők a fix 3 százalékos, kamattámogatott, a piaci hiteleknél jóval kedvezőbb hitelmegoldások. Az érdeklődés jelzi, hogy a kormány a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával (MKIK) a vállalkozások igényeinek megfelelő konstrukciót dolgozott ki – mutatott rá a szóvivő.

Hét hiteltermék áll rendelkezésre a konstrukcióban, ezek között van olyan is, amelyet mikrovállalkozások igényelhetnek. Elérhetők maximum 250 millió forintig szabad felhasználású és 500 millió forintig igényelhető beruházási hitelek, amelyek a vállalkozások számára fontos célokra, egyebek mellett energetikai fejlesztésekre, ingatlanvásárlásra vagy a gépjárműpark megújítására fordíthatók – ismertette.

A szóvivő kiemelte, hogy a fix 3 százalékos hiteltermékek kiszámítható, biztos, a piaci hiteleknél jóval kedvezőbb megoldást jelentenek. Hozzátette, az igénylést megkönnyíti, hogy a vállalkozások jól ismerik a Széchenyi Kártya Programot, az indulása óta eltelt több mint 20 évben 500 ezer szerződés jött létre.

Palóc André a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta, hogy a program költségvetési keretei biztosítottak, idén 60-70 milliárd forint többletet rendeltek hozzá, a jövő évi költségvetésben pedig összesen 320 milliárd forint áll rendelkezésre.

Az NGM szóvivője hangsúlyozta: a kormánynak átgondolt programja van, a családoknál adót csökkentenek, több pénzt hagynak náluk, és közben a vállalkozásoknak is segítenek, mert érték, ha egy vállalkozás magyar. „Ez nem evidencia; a Brüsszel tervét megvalósító Tisza Párt gazdaságpolitikusa néhány héttel ezelőtt arról tartott előadást, hogy szerinte már így is túl sok pénzt adnak a hazai kkv-szektornak” – mondta.

Palóc André kiemelte, hogy a Demján Sándor programon keresztül 1400 milliárd forintnyi támogatást juttatnak a magyar kkv-knak, most pedig elindult a fix 3 százalékos hitellehetőség is.

(MTI)

 

