Még nem ért véget a jó világ a kutakon?

Megjelentek a csütörtöktől érvényes, friss információk az üzemanyagokról.Szerdán ismét hírt adott az üzemanyagárak alakulásárol a Holtankoljak.hu. Az oldal szerint:
csütörtökön várhatóan nem változik sem a benzin, sem a gázolaj nagykereskedelmi piaci ára – közölték.
Ezek alapján annyi pozitívum már biztosan állítható, hogy egyelőre nem kerül majd többe a tankolás.
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Június 10-én, szerdán még az alábbiak szerint alakulnak az árak:
Piaci ár
- 95-ös benzin: 642 forint/liter
- Gázolaj: 676 forint/liter
Védett árak:
- 95-ös benzin: 595 forint/liter
- Gázolaj: 615 forint/liter