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Makró Üzemanyagok

Még nem ért véget a jó világ a kutakon?

mfor.hu

Egy jó hírre bizonyosan számíthat a töltőállomásokon.

Megjelentek a csütörtöktől érvényes, friss információk az üzemanyagokról.Szerdán ismét hírt adott az üzemanyagárak alakulásárol a Holtankoljak.hu. Az oldal szerint:

csütörtökön várhatóan nem változik sem a benzin, sem a gázolaj nagykereskedelmi piaci ára – közölték.

Ezek alapján annyi pozitívum már biztosan állítható, hogy egyelőre nem kerül majd többe a tankolás.

A trendekről, az okokról és a várható változásokról olvassa lapunk hetente jelentkező rovatát, az Mfor Üzemanyagár-figyelőt >>>

Június 10-én, szerdán még az alábbiak szerint alakulnak az árak:

Piaci ár

  • 95-ös benzin: 642 forint/liter
  • Gázolaj: 676 forint/liter

Védett árak: 

  • 95-ös benzin: 595 forint/liter
  • Gázolaj: 615 forint/liter

 

 

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