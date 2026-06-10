Még nem ért véget a jó világ a kutakon?

Megjelentek a csütörtöktől érvényes, friss információk az üzemanyagokról.Szerdán ismét hírt adott az üzemanyagárak alakulásárol a Holtankoljak.hu. Az oldal szerint:

csütörtökön várhatóan nem változik sem a benzin, sem a gázolaj nagykereskedelmi piaci ára – közölték.

Ezek alapján annyi pozitívum már biztosan állítható, hogy egyelőre nem kerül majd többe a tankolás.

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Június 10-én, szerdán még az alábbiak szerint alakulnak az árak:

Piaci ár

95-ös benzin: 642 forint/liter

Gázolaj: 676 forint/liter

Védett árak:

95-ös benzin: 595 forint/liter

Gázolaj: 615 forint/liter