Még nincs tél, de az üzemanyagárak máris befagytak

Szombaton sem változnak a nagykereskedelmi üzemanyagárak, a maihoz hasonló árakkal találkozhatunk holnap is – írja a holtankoljak.hu.

2025.11.14-én a következő átlagárakon tankolhatunk:

95-ös benzin: 579 Ft/liter

Gázolaj: 594 Ft/liter

Az egyes töltőállomások között persze nagy eltérések lehetnek. A benzin esetében a legalacsonyabb ár 550 forint, míg a legmagasabb 640 forint. A dízelnél ez a két érték 563 és 689 forint.

A trendekről, az okokról és a várható változásokról olvassa az Mfor Üzemanyagár-figyelőt >>>