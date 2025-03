Még Orbán Viktor barátai szerint is csak „mérsékelten szabad” a magyar gazdaság

A lap megjegyzi az elmúlt 30 éves átlagpontszámunk 63,9, emellett az is látható, hogy a mostani lejtmenet 2021-ben indult a benzinárstoppal, és három év alatt hat százalékpontot vesztettünk. Ebből a veszteségből sikerült idén lefaragni kettő tized százalékpontot. 1999 óta a 2024-es volt a legrosszabb eredményünk (61,3 pont), a mostani a második legrosszabb.

Kapcsolódó cikk Vajon jövőre is bóvli a kormányzati kristálygömb, vagy végre eltalálnak pár számot? Minden évben izgalmas „lottó” a büdzsé sarokszámainak megtippelése.

megelőz minket többek között Albánia, Koszovó, Észak-Macedónia és Mongólia is, bár az igazság minden részletének kibontásához meg kell jegyezni, uniós tagtársaink közül mögöttünk végzett Görögország és Olaszország.

A Heritage Foundation 2025-ös rangsora szerint is csak „mérsékelten szabad” a magyar gazdaság. A HVG , mely szemlézte a kutatást, kiemelte: a szervezet elnöke, Kevin Roberts tavaly kapta meg a Magyar Érdemrend tisztikeresztjének polgári tagozatát, ő korábban azt is kijelentette, hogy lenyűgöző vezetőnek tartja Orbán Viktort.

A Heritage Foundation friss rangsorában megelőz minket Albánia, Koszovó, Észak-Macedónia és Mongólia is.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!