Még szárnyal a magyar ipar

Nem lesz többéves megállapodás a minimálbérről

A nehéz gazdasági helyzet a hamarosan induló bértárgyalások során is központi szerepet játszik majd, hiszen a jövő évi minimálbér meghatározásakor az elszálló inflációval is számolnia kell a szervezeteknek. Hol tart most a tárgyalási folyamat? Miben ért egyet a munkáltatói és a munkavállalói oldal eddig? Mennyire reális egy évközbeni bérkorrekció? A bértárgyalásokon résztvevő szervezetek képviselőit kérdeztük.