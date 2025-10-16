Még titok, hogy ki vette meg a Belügyminisztériumot

Tájékoztatjuk, hogy az eredményes árverés alapján megkötésre kerülő adásvételi szerződéssel – így a vevő személyével – kapcsolatban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény alapján az érvényes és hatályos adásvételi szerződés rendelkezésünkre állásáig nem áll módunkban tájékoztatást nyújtani

- válaszolta a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő arra a kérdésünkre, hogy ki vette meg árverésen bruttó 50,7 milliárd forintért azt a Duna-parti Széchenyi téren található épületegyüttest, amelyet évtizedek óta a Belügyminisztérium (BM) használ.

Hozzátették: az MNV Zrt. folyamatosan vizsgálja az állami vagyon hasznosításának lehetőségeit. A Belügyminisztérium épületegyüttes értékesítésének előkészítése során a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően megállapították, hogy az értékesítésének sem jogi, sem vagyongazdálkodási akadálya nincs.