Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Még titok, hogy ki vette meg a Belügyminisztériumot

De hamarosan nyilvános lehet.

Tájékoztatjuk, hogy az eredményes árverés alapján megkötésre kerülő adásvételi szerződéssel – így a vevő személyével – kapcsolatban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény alapján az érvényes és hatályos adásvételi szerződés rendelkezésünkre állásáig nem áll módunkban tájékoztatást nyújtani

- válaszolta a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő arra a kérdésünkre, hogy ki vette meg árverésen bruttó 50,7 milliárd forintért azt a Duna-parti Széchenyi téren található épületegyüttest, amelyet évtizedek óta a Belügyminisztérium (BM) használ.

Hozzátették: az MNV Zrt. folyamatosan vizsgálja az állami vagyon hasznosításának lehetőségeit. A Belügyminisztérium épületegyüttes értékesítésének előkészítése során a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően megállapították, hogy az értékesítésének sem jogi, sem vagyongazdálkodási akadálya nincs.

Homlok Zsolt megmentené cégét a csődtől, kérdés, hogy a hitelezőknek mi a szándékuk.

A jegybankot jelentős vagyoni hátrány érhette.

Szijjártó Péter nagy bejelentést tett.

Itt a lista: ezeket a közlekedési fejlesztéseket támogatja a kormány

Az építési és közlekedési miniszter által benyújtott előterjesztések alapján a kormány több jelentős közlekedési és infrastrukturális fejlesztés megvalósítását támogatja – jelentette be hivatalos Facebook-oldalán az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) .

Fontos mérföldkőről beszélt Szijjártó Péter Oroszországban

Jövő februárig sor kerül az első beton öntésére a paksi bővítés keretében, ami egy fontos mérföldkő, ugyanis innentől kezdve a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség sztenderdjei szerint is építés alatt álló atomerőműnek fog minősülni a projekt – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Moszkvában.

Miközben az EU azon munkálkodik, hogy minél előbb leváljon az orosz gázról, Moszkva szívesen növelné a gázszállításokat a kontinensre.         

Pénzosztásból soha nem lehet elég?

Tolonganak a vállalkozók az új hitelért.

Nem hagyjuk, hogy bárki is nyomást gyakoroljon ránk, szögezte le többször is a magyar miniszter egy moszkvai konferencián.

Nem végezték el a garanciális javításokat, 10 milliárd forint lehet a tét.

