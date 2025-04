Még több kedvezményt ígér a kormány a rendesen adózó cégeknek

Ennek érdekében a rendszert oly módon kell tovább fejleszteni, hogy az egyrészről az automatizált működés eredményeként mutassa meg az adózókra jellemző főbb tulajdonságokat jelző adatokat, amelyeket a vállalkozások akár meg is oszthatnak egymással.

Ez annak is köszönhető, hogy az általános adózók közül sokan megbízható adózókká váltak, így az ő számuk ezzel párhuzamosan csökkent.

A megbízható adózók a hibáikat is más feltételekkel korrigálhatják: bejelentési, bevallási, adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása vagy hibás teljesítése esetén a megbízható adózót a NAV mulasztási bírság kiszabása nélkül, határidő kitűzésével szólítja fel a kötelezettség teljesítésére vagy a hiba javítására. Ez utóbbi alól kivétel a foglalkoztatotti bejelentés és az EKAER-bejelentés elmulasztása.

Kitért arra is, hogy a likviditási nehézségeket is könnyebben vészelhetik át azok, akik pozitív státuszba kerülnek, hiszen az adóhatóság által nyilvántartott, maximum 3 millió forint tartozásra évente egy alkalommal automatikus pótlékmentes részletfizetés kapható.

A minősítés a NAV Ügyfélportálon le is kérdezhető.

Szerinte a 2016-ban bevezetett adózói minősítés keretében elérhető megbízható adózói státusz megszerzése jelenleg is számos kézzelfogható és akár forintosítható gyakorlati előnnyel jár, ezért érdemes mindent megtenni a pozitív adóhatósági minősítés eléréséért.

