Még valakiket sikerült magára haragítania Lázár Jánosnak

Beláthatatlan gazdasági következményekkel, növekvő környezetterheléssel, a jogbiztonságba vetett bizalom gyengülésével járnak az Építési és Közlekedési Minisztérium által indított, a kamionok forgalmát országosan korlátozó intézkedések – olvasható a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületén az MTI-nek eljuttatott közleményében.

A váratlanul kihelyezett 20 tonnás korlátozások milliós költséget generálnak éves szinten és járművenként a vállalkozásoknak, a hosszabb menetidő negatívan hat a hatékonyságra, rontja a gépkocsivezetők munkakörülményeit. A dráguló szállítás veszélyezteti a régiókban tevékenykedő kisvállalkozások rentabilitását, drágítja a lakosság ellátását, veszélyezteti a térségi munkahelyek megtartását.

A magyar áru- és személyszállító vállalkozások kétharmadát tömörítő Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete és Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete – NiT Hungary tiltakozik a fuvarozókat korlátozó, a költségeiket megemelő, az inflációt gerjesztő intézkedések ellen. Az érdekképviseletek elfogadhatatlannak tartják az ÉKM döntéseit, amelyek olyan, a kamionok számára kijelölt fizetős utakat érintenek, amelyeknek nincs alternatívája, vagy a kerülő jelentős többletkilométerrel, illetve rossz minőségű, balesetveszélyes utakon teljesíthető. Az esetenként KRESZ-szabályt is sértő táblakihelyezések miatti rendőrségi szankcionálás pedig kiszolgáltatott helyzetbe hozza a magyar járművezetőket, fokozva ezzel a kritikus munkaerőhiányt az alágazatban.

Különösen károsak a korlátozások az M1-es térségében, ahol olyan utakról tiltják ki a kamionokat, amelyen elkerülhetők az autópálya felújítás miatt folyamatossá vált, több órás dugók, így lehetetlen a vezetésiidő-szabályok betartása, csökken a naponta elvégezhető fuvarfeladatok száma, ami kilátástalan helyzetbe hozza a magyar fuvarozókat.

Az érdekképviseletek várják a szaktárca gyors intézkedését a korlátozások visszavonása érdekében, és kérik az ÉKM-et, hogy az alágazatot érintő kérdésekben csak szakmai egyeztetést követően hozzon döntéseket – zárul a közlemény.

(MTI)